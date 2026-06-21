Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia para el periodo 2026-2030

Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia para el periodo 2026-2030

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Con una votación que le otorgó la mayoría en la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella fue elegido este domingo como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, tras imponerse en las urnas a Iván Cepeda Castro.


Los resultados divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmaron la victoria del abogado y dirigente político, quien lideró el preconteo a lo largo de la jornada y consolidó una ventaja suficiente para quedarse con la Presidencia de la República. 

> Vea los datos de la votación

La jornada electoral, desarrollada este domingo 21 de junio, transcurrió bajo estrictas medidas de seguridad y con una alta expectativa ciudadana debido a la fuerte polarización que marcó la campaña presidencial. Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para acudir a las urnas y definir el rumbo político del país para los próximos cuatro años.

De la Espriella, quien llegó a la contienda como una figura ajena a la política tradicional y con un discurso centrado en la seguridad, la recuperación económica y el fortalecimiento institucional, logró capitalizar el voto de sectores críticos del gobierno saliente y ampliar su respaldo entre la primera y la segunda vuelta.

Conozca el perfil del nuevo presidente

El presidente electo asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, cuando reciba el mando del actual mandatario, Gustavo Petro, en una ceremonia protocolaria que se realizará en Bogotá.

> Las propuestas con las que Abelardo De La Espriella ganó la Presidencia

 Tras conocerse los resultados, la atención nacional se concentra ahora en la conformación del nuevo gabinete ministerial y en la capacidad del próximo gobierno para construir acuerdos en un escenario político altamente fragmentado y dividido.

Excelsio Media

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