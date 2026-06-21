Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia para el periodo 2026-2030

Con una votación que le otorgó la mayoría en la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella fue elegido este domingo como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, tras imponerse en las urnas a Iván Cepeda Castro.



Los resultados divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmaron la victoria del abogado y dirigente político, quien lideró el preconteo a lo largo de la jornada y consolidó una ventaja suficiente para quedarse con la Presidencia de la República.La jornada electoral, desarrollada este domingo 21 de junio, transcurrió bajo estrictas medidas de seguridad y con una alta expectativa ciudadana debido a la fuerte polarización que marcó la campaña presidencial. Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para acudir a las urnas y definir el rumbo político del país para los próximos cuatro años.De la Espriella, quien llegó a la contienda como una figura ajena a la política tradicional y con un discurso centrado en la seguridad, la recuperación económica y el fortalecimiento institucional, logró capitalizar el voto de sectores críticos del gobierno saliente y ampliar su respaldo entre la primera y la segunda vuelta.El presidente electo asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, cuando reciba el mando del actual mandatario, Gustavo Petro, en una ceremonia protocolaria que se realizará en Bogotá.Tras conocerse los resultados, la atención nacional se concentra ahora en la conformación del nuevo gabinete ministerial y en la capacidad del próximo gobierno para construir acuerdos en un escenario político altamente fragmentado y dividido.