Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán

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El Gobierno de Colombia anunció este lunes su reconocimiento oficial de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, en una de las primeras decisiones de política exterior del nuevo presidente Abelardo de la Espriella.La Cancillería colombiana publicó un comunicado en el que señala: “Ante la persistente inestabilidad regional en Oriente Medio y considerando la importancia estratégica de los Altos del Golán para la seguridad de Israel, el Gobierno de Colombia reconoce la soberanía israelí sobre este territorio, así como el derecho de ese Estado a protegerse frente a amenazas externas”.El texto añade que Israel ha enfrentado durante décadas “desafíos de seguridad persistentes y de carácter existencial” a lo largo de sus fronteras, amenazas que se intensificaron tras los atentados del 7 de octubre. En ese contexto, Colombia considera que el control y la soberanía israelí sobre el Golán constituyen “un componente esencial de su defensa nacional y de su capacidad para proteger y salvaguardar a sus ciudadanos”. Con esta medida, el país “reafirma su compromiso con la búsqueda de una paz estable y duradera en Oriente Medio”. El comunicado se publica de acuerdo con el compromiso adquirido por ambas naciones el pasado sábado 8 de agosto.El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, celebró la decisión en un mensaje en X. “Agradezco a Colombia y a mi buen amigo el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su decisión histórica de reconocer la soberanía de Israel en los Altos del Golán. Esto, tras nuestra reunión en Barranquilla, Colombia, el jueves pasado”, escribió.Sa’ar destacó que el presidente colombiano, en una de sus primeras decisiones en el cargo, demostró “su liderazgo, sus valores y su compromiso con Israel y con la seguridad de Israel”. También agradeció a su homólogo, el canciller Omar Bula Escobar, “por la amistad, la cooperación y el trabajo profesional”.El canciller israelí subrayó que “Israel es un país pequeño sin profundidad estratégica. Las fronteras defendibles son esenciales para garantizar la existencia del pueblo judío en su patria histórica”. Anunció que seguirá trabajando para que más países se sumen a Estados Unidos (bajo el liderazgo del presidente Trump) y a Colombia en el reconocimiento de la soberanía israelí sobre el Golán, territorio al que Israel aplicó su legislación hace 45 años.Los Altos del Golán fueron capturados por Israel a Siria en la Guerra de los Seis Días de 1967 y anexados de facto en 1981. Hasta ahora, solo Estados Unidos había reconocido formalmente la soberanía israelí sobre el territorio (en 2019). La gran mayoría de la comunidad internacional lo considera territorio sirio ocupado.La decisión se enmarca en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Bogotá y Jerusalén impulsado por el nuevo Gobierno colombiano, que sucedió al de Gustavo Petro y ha marcado un giro en la política exterior hacia Oriente Medio.