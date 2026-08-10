Presidente De la Espriella entrega balance oficial del terremoto: 111 muertos y 87 heridos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó este lunes el primer balance oficial consolidado de las afectaciones causadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país en la mañana de este 10 de Agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

111 personas fallecidas



87 heridos



1.575 viviendas averiadas



37 viviendas completamente destruidas



61 edificios colapsados



18 centros de salud afectados



52 centros educativos averiados



17 centros comunitarios dañados



18 vías con afectaciones



6 aeropuertos con daños en su infraestructura y sin operación comercial, más otra terminal con afectaciones en la pista.

Desde el Puesto de Mando Unificado instalado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el mandatario reportó las siguientes cifras preliminares, con corte a las 12:30 de la tarde:El presidente indicó que las cifras se actualizarán cada dos o tres horas a medida que avancen las labores de rescate y evaluación de daños. Las zonas más golpeadas son los departamentos de Risaralda, Chocó y Valle del Cauca, así como el Eje Cafetero.De la Espriella anunció que se desplazará personalmente a Quibdó y que varios ministros se trasladarán a los municipios y departamentos más afectados para coordinar la atención de la emergencia. El Gobierno declaró situación de desastre de carácter nacional.“Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas. Colombia está unida y saldremos adelante juntos. No están solos”, afirmó el mandatario.Las autoridades mantendrán activo el Puesto de Mando Unificado y continúan con las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas de mayor impacto.