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Police and masked protesters clash in Brussels as anti-austerity rally disrupts city
Police and masked protesters clash in Brussels as anti-austerity rally disrupts city

Police and masked protesters clash in Brussels as anti-austerity rally disrupts city

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Police and protesters clashed in Brussels on Friday as tens of thousands of people rallied in the Belgian capital against rising living costs and budget-tightening measures introduced by the government.

Excelsio Media

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