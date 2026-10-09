Inicio > Belgium > Police and masked protesters clash in Brussels as anti-austerity rally disrupts city Police and masked protesters clash in Brussels as anti-austerity rally disrupts city By Excelsio Media on octubre 09, 2026 Also in Belgium, news Police and protesters clashed in Brussels on Friday as tens of thousands of people rallied in the Belgian capital against rising living costs and budget-tightening measures introduced by the government. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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