¿Qué significa LARP en redes sociales? Origen y uso de esta expresión

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¿Qué significa LARP? Descubre el origen de esta palabra inglesa, su traducción al español y cómo se utiliza actualmente en internet para referirse a alguien que finge ser una persona que no es. LARP viene de live-action role-playing, que significa «juego de rol en vivo». Sin embargo, en el slang de internet, to LARP o LARPing puede significar fingir, aparentar o interpretar un personaje para proyectar una identidad que no corresponde con la realidad.