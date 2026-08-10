YouTube endurece las condiciones de monetización para nuevos creadores

Los nuevos canales necesitarán demostrar una audiencia mayor para acceder al reparto de ingresos por publicidad y YouTube Premium. Los creadores que ya forman parte del Programa de Socios de YouTube no se verán afectados.

YouTube anunció cambios importantes en su Programa de Socios de YouTube (YPP) que entrarán en vigor el 1 de febrero de 2027. Aunque la compañía presenta las modificaciones como una manera de crear nuevas oportunidades para que los creadores generen ingresos, para quienes están comenzando en la plataforma el resultado será una barrera de entrada más exigente.

Los nuevos requisitos estarán relacionados con el acceso al reparto de ingresos procedentes de la publicidad y YouTube Premium. La modificación no afectará a los canales que ya forman parte del YPP.

Una barrera más alta para los nuevos creadores

Con las nuevas reglas, los creadores que quieran acceder al reparto de ingresos deberán demostrar una capacidad significativamente mayor para generar audiencia y tiempo de reproducción.

Uno de los nuevos umbrales anunciados por YouTube será alcanzar 8.000 horas de reproducción válidas durante los últimos 365 días. Para quienes desarrollan principalmente contenido de formato largo, esto significa que deberán acumular una cantidad considerable de visualizaciones antes de poder acceder al reparto de ingresos publicitarios.

La alternativa para los creadores centrados en contenido corto será alcanzar 20 millones de visualizaciones válidas de Shorts durante los últimos 90 días, de acuerdo con las nuevas condiciones anunciadas por la plataforma.

Los Shorts también enfrentan nuevos límites

YouTube también anunció cambios específicos para el reparto de ingresos generado por Shorts.

A partir del 1 de febrero de 2027, los creadores deberán alcanzar 10 millones de visualizaciones válidas de Shorts en un período de 90 días para ser elegibles para determinadas modalidades de reparto de ingresos publicitarios y suscripciones generados por este formato.

Para un canal que está empezando, alcanzar millones de visualizaciones en un período de apenas tres meses representa un desafío considerable, especialmente porque el crecimiento de un canal nuevo suele ser progresivo y no necesariamente viral.

YouTube promete nuevas formas de ganar dinero

La compañía sostiene que estos cambios no tienen como único objetivo modificar las condiciones de acceso a la publicidad. YouTube también está desarrollando nuevos programas destinados a que los creadores puedan generar ingresos por otras vías.

Entre las nuevas oportunidades mencionadas aparecen incentivos relacionados con YouTube Shopping, acuerdos con marcas y el desarrollo de tendencias. La plataforma afirma que ofrecerá más información sobre estos programas próximamente.

YouTube también anunció una expansión de Premium Lite a todos los países donde está disponible YouTube Premium. Según la compañía, el 60 % de los ingresos netos de las suscripciones Premium Lite se destinará al fondo utilizado para remunerar a los creadores.

¿Quiénes serán los más afectados?

Hay una diferencia fundamental en los cambios anunciados: los creadores que ya forman parte del Programa de Socios de YouTube no perderán su acceso por estas modificaciones.

El impacto recaerá principalmente sobre quienes todavía están intentando alcanzar las condiciones necesarias para acceder al reparto de ingresos.

Esto puede cambiar la estrategia de quienes planean abrir un canal después de la entrada en vigor de las nuevas reglas. Construir una audiencia inicial seguirá siendo importante, pero los nuevos creadores necesitarán demostrar un nivel de actividad y alcance mucho mayor antes de acceder a una de las principales fuentes de ingresos de YouTube.

Una puerta más estrecha para quienes empiezan

El anuncio llega mientras YouTube continúa creciendo en formatos como Shorts y televisión conectada. La compañía asegura que la plataforma supera los 200.000 millones de visualizaciones diarias de Shorts y registra más de 1.000 millones de horas de reproducción diaria en televisores.

YouTube afirma que los nuevos programas permitirán invertir más en los creadores y que espera pagarles más dinero en 2027 que en 2026.

Sin embargo, existe otra lectura posible: para un creador consolidado, las nuevas herramientas pueden representar más oportunidades de ingresos, mientras que para alguien que comienza desde cero, la distancia entre abrir un canal y conseguir ingresos publicitarios será mayor.

YouTube cuenta actualmente con más de 3 millones de creadores dentro del Programa de Socios y asegura que espera incrementar los pagos a los creadores durante 2027.

Pero para quienes todavía están fuera del programa, el camino acaba de volverse más exigente.

A partir de febrero de 2027, convertirse en un creador monetizado será, para los nuevos canales, una carrera más larga y competitiva.