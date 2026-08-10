Líderes mundiales expresan solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4

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Gobiernos y mandatarios de varios países expresaron este lunes su solidaridad con Colombia y ofrecieron ayuda humanitaria y equipos de rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), y que ha dejado decenas de muertos y graves daños materiales.Desde, la cuenta oficial @USAenEspanol difundió el mensaje del secretario de Estado Marco Rubio: “El gobierno Trump está siguiendo de cerca el fuerte terremoto que azotó Colombia y está listo para brindar apoyo al pueblo colombiano y a la administración del presidente Abelardo de la Espriella”.La presidenta de, Keiko Fujimori, expresó su solidaridad y ofreció la disposición de su país para ayudar: “El Perú está con ustedes”.El presidente de, Volodymyr Zelenskyy, envió sus condolencias a las familias de las víctimas y a los afectados. “Nuestra plena solidaridad con el pueblo de Colombia y con todos los impactados por este desastre. Llamamos a todos en el mundo que puedan apoyar a las personas y países afectados a que den un paso al frente y ayuden”, escribió en X.El ministro de Asuntos Exteriores de, Gideon Sa’ar, ofreció a su homólogo colombiano “toda la asistencia que Israel pueda brindar” y afirmó que el país está preparado para ayudar en lo que sea necesario.La presidenta deGiorgia Meloni, publicó en X su mensaje de solidaridad en el que se expresó: "Leo con aprensión las actualizaciones sobre el violento terremoto que ha golpeado a Colombia. En estas horas difíciles, Italia se une al pueblo colombiano, a las familias afectadas y a todos los que están comprometidos en las operaciones de rescate y asistencia".Nayib Bukele, presidente deaseguró que está siguiendo de cerca las consecuencias del fuerte terremoto que golpeó esta mañana a Colombia. "Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles ... desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria."La presidenta de la, Ursula von der Leyen, señaló que “el corazón de Europa está con el pueblo de Colombia” y confirmó que ya se activó el servicio satelital Copernicus para apoyar las operaciones de rescate. “Estamos listos para brindar más apoyo. Estamos con ustedes”, afirmó.El presidente de Chile, José Antonio Kast, recordó que su país conoce el dolor de los sismos y se declaró “disponible para apoyar en lo que Colombia necesite”.El presidente de, Daniel Noboa, ofreció de manera concreta un equipo USAR de 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante siete días: “Colombia, Ecuador está con ustedes. Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran”.La presidenta de, Laura Fernández, envió oraciones y cariño a las familias afectadas y aseguró que “Costa Rica los abraza de corazón” y estará pendiente para colaborar.Otros mandatarios y gobiernos se sumaron a las muestras de apoyo, entre ellos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Brasil, Lula da Silva; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la Embajada de China en Colombia, entre otros.Las autoridades colombianas agradecieron las expresiones de solidaridad internacional mientras continúan las labores de rescate y la evaluación de daños en las zonas más afectadas.