Ataques rusos en la región de Kiev causan más de una docena de muertos y desatan graves incendios

Fuerzas rusas lanzaron oleadas de misiles balísticos contra la capital ucraniana y sus inmediaciones en la región de Kiev, desencadenando voraces incendios que consumieron instalaciones y edificios completos.
Según confirmaron las autoridades locales, los impactos provocaron la muerte de más de una docena de personas.
En la zona afectada, bomberos y equipos de emergencia trabajaron de forma continua durante la noche para sofocar las llamas entre las estructuras colapsadas y el humo espeso, mientras residentes y servicios médicos permanecían desplegados en las inmediaciones.
Reporte original de Reuters: Russian attacks kill over a dozen in Kyiv region, trigger fires
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