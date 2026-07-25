España y Francia intentan contener devastadores incendios forestales mientras decenas de miles evacúan

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Una ola de incendios forestales de gran magnitud azota a España y Francia, sobrecargando las capacidades de sus servicios de emergencia.Ante la gravedad de la situación, el Gobierno de España declaró emergencia nacional y anunció el sábado la movilización de refuerzos europeos para apoyar los trabajos de extinción. Grandes focos de fuego se unificaron en la región de Madrid, obligando a evacuar a decenas de miles de personas.Paralelamente, en el suroeste de Francia, los bomberos trabajan contraintensa contra incendios voraces. Las autoridades francesas estimaron que alrededor de 110,000 personas tuvieron que abandonar la región y ordenaron la evacuación total de la península de Cap Ferret, un punto turístico clave ubicado en la costa atlántica. Fuentes locales informaron que el presidente francés, Emmanuel Macron, solicitó el apoyo de las fuerzas armadas para reforzar las labores de contención.Ambas naciones han enfrentado consecutivas olas de calor e incendios durante los últimos meses y años, fenómenos que la comunidad científica vincula directamente con el impacto del cambio climático.En lo que va de año, la superficie consumida por las llamas en Europa ya supera el promedio anual registrado en las últimas dos décadas, consolidando a Europa como el continente que se calienta a mayor velocidad.Reporte original de Reuters: Spain, France race to control wildfires as tens of thousands flee