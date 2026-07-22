Maduro comparece ante la justicia estadounidense en nueva audiencia por narcotráfico

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El capturado dictador venezolano Nicolás Maduro regresó este miércoles a una corte federal de Manhattan para una audiencia pretrial en el caso de narcotráfico en su contra, en uno de los procesos judiciales más relevantes y controvertidos de los últimos años en Estados Unidos.Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, comparecen ante el juez Alvin K. Hellerstein en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Ambos permanecen detenidos desde enero en el centro de detención de Brooklyn, tras ser capturados por fuerzas especiales estadounidenses en una operación nocturna en su residencia de Caracas el 3 de enero.Según documentos judiciales presentados la víspera, tanto la fiscalía como la defensa propusieron un calendario que incluye la presentación de mociones iniciales de la defensa para el 2 de septiembre —que probablemente incluirá un argumento de inmunidad como jefe de Estado— y una fecha tentativa para el inicio del juicio en junio de 2027. El juez deberá aprobar o ajustar este cronograma.Maduro y Flores se declararon no culpables en su primera audiencia en enero. Enfrentan cargos graves, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas y dispositivos destructivos. Los fiscales alegan que formaron parte de una conspiración para enviar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos, utilizando instituciones venezolanas y en colaboración con narcotraficantes. De ser condenados, podrían recibir cadenas perpetuas.La defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, ha cuestionado reiteradamente la legalidad de su captura —a la que califica de “secuestro”— y continúa objetando la acción militar estadounidense que lo sacó del poder. El exmandatario se ha declarado “prisionero de guerra” y “presidente constitucional” de Venezuela.La administración del presidente Donald Trump ha defendido la operación como una acción legítima de cumplimiento de la ley basada en cargos presentados hace años. Hasta el momento, ni Maduro ni su esposa han solicitado libertad bajo fianza.Esta audiencia forma parte de un proceso complejo que incluye mociones previas al juicio y posibles apelaciones sobre temas como inmunidad soberana y acceso a fondos para la defensa. El caso ha generado tensiones diplomáticas internacionales y sigue siendo objeto de gran atención mediática.