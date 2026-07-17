Terremoto de magnitud 7.3 frente a las costas de Chiapas

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Un sismo de magnitud 7.3 sacudió este viernes la costa de Chiapas, con epicentro localizado a 58 km al WSW de Puerto Madero, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).El terremoto ocurrió a las 9:48 a. m., hora local del centro de México, a una profundidad de 18.6 km. Según los datos preliminares del USGS, se trató de un evento de falla inversa (thrust) en la zona de subducción donde la placa de Cocos se hunde bajo la placa Norteamericana.El sismo se produjo en una región de alta actividad sísmica. El USGS señaló que dos foreshocks precedieron al evento principal: uno de magnitud 4.1 el 14 de julio y otro de 4.7 aproximadamente 88 minutos antes del principal.Tras el sismo principal, se han registrado múltiples réplicas en la zona, un comportamiento esperado en este tipo de eventos de gran magnitud en la frontera de placas. El USGS mantiene monitoreo activo de la sismicidad en un radio de 250 km alrededor del epicentro.El sistema PAGER del USGS emitió una alerta de nivel naranja, lo que indica que pueden esperarse pérdidas económicas significativas y un posible número variable de víctimas, dependiendo de la vulnerabilidad de las infraestructuras cercanas.La intensidad estimada alcanzó hasta VII en el mapa ShakeMap en algunas zonas.De momento no se han reportado de forma oficial daños estructurales graves ni víctimas en territorio mexicano, aunque las autoridades locales y Protección Civil continúan evaluando las zonas costeras de Chiapas y regiones aledañas.No se ha emitido una alerta de tsunami generalizada, pero se recomienda precaución en las costas cercanas.Este evento ocurre en una zona con historial sísmico relevante, cerca de la región afectada por el sismo de magnitud 8.2 en 2017.Fuentes: United States Geological Survey (USGS) – Evento us7000t1bu Monitoreo en tiempo real recomendado: Servicio Sismológico Nacional (SSN-UNAM)La información se actualiza conforme lleguen reportes oficiales. Se exhorta a la población a seguir las indicaciones de las autoridades y evitar difundir información no verificada.