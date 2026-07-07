De la Espriella califica como intento de golpe de estado las acciones de Petro para desconocer su victoria

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En un mensaje dirigido al país, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, denunció que el presidente Gustavo Petro busca perpetuarse en el poder tras la derrota electoral sufrida junto al senador Iván Cepeda, calificando estas maniobras como un “golpe de Estado”.De la Espriella afirmó que Petro no reconoce su triunfo en las urnas y, de manera “olímpica”, intenta atribuir la victoria a Cepeda. Según sus palabras, esto forma parte de un “plan B” para mantenerse en la Casa de Nariño, similar a estrategias usadas por otros líderes populistas y socialistas de la región como Hugo Chávez y Fidel Castro, con el objetivo de “atornillarse al poder”.En el video, el mandatario electo pidió a las Fuerzas Armadas no acatar órdenes de Petro que vayan en contra de la Constitución y la protección del orden institucional. Reiteró que no aceptará vías de hecho ni violencia disfrazada, y que la oposición contará con garantías siempre dentro de los límites constitucionales.Además, De la Espriella señaló que Petro y Cepeda actúan por miedo a las consecuencias legales de presuntos vínculos con el narcoterrorismo y otros casos de corrupción de los últimos años. Criticó llamados a la “desobediencia civil” y enfatizó que “no hay resistencia pacífica para desconocer el resultado” electoral.Contexto breve externo: Estos pronunciamientos se dan en medio de tensiones postelectorales en Colombia, con De la Espriella como ganador de las elecciones presidenciales y en vísperas de la posesión prevista para agosto. Distintos sectores políticos han reaccionado defendiendo la institucionalidad y la transición ordenada del poder.El presidente electo cerró su intervención llamando a la unidad, la calma y la defensa firme de la Constitución y la voluntad popular.