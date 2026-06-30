Desde Agosto cerca de 7 millones de contribuyentes deben declarar la renta de 2025

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que cerca de 7 millones de personas naturales deberán presentar su declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al año gravable 2025.



La administración tributaria proyecta un recaudo cercano a los $6,1 billones por este concepto.

Calendario de vencimientos

Los vencimientos comienzan el 12 de agosto y finalizan el 26 de octubre de 2026, de acuerdo con los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT).

Agosto

Día 12 13 14 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 Últimos dígitos del NIT 01 y 02 03 y 04 05 y 06 07 y 08 09 y 10 11 y 12 13 y 14 15 y 16 17 y 18 19 y 20 21 y 22 23 y 24 25 y 26

Septiembre

Día 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 Últimos dígitos del NIT 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46

Día 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 Últimos dígitos del NIT 47-48 49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66

Octubre

Día 1 2 5 6 7 8 9 13 14 Últimos dígitos del NIT 67-68 69-70 71-72 73-74 75-76 77-78 79-80 81-82 83-84

Día 15 16 19 20 21 22 23 26 Últimos dígitos del NIT 85-86 87-88 89-90 91-92 93-94 95-96 97-98 99-00

La DIAN recordó que cuenta con herramientas y asistencia disponible para que los contribuyentes cumplan con esta obligación de manera clara y sencilla.