Desde Agosto cerca de 7 millones de contribuyentes deben declarar la renta de 2025

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que cerca de 7 millones de personas naturales deberán presentar su declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al año gravable 2025.
La administración tributaria proyecta un recaudo cercano a los $6,1 billones por este concepto.
Calendario de vencimientos
Los vencimientos comienzan el 12 de agosto y finalizan el 26 de octubre de 2026, de acuerdo con los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT).
Agosto
|Día
|12
|13
|14
|18
|19
|20
|21
|24
|25
|26
|27
|28
|31
|Últimos dígitos del NIT
|01 y 02
|03 y 04
|05 y 06
|07 y 08
|09 y 10
|11 y 12
|13 y 14
|15 y 16
|17 y 18
|19 y 20
|21 y 22
|23 y 24
|25 y 26
Septiembre
|Día
|1
|2
|3
|4
|7
|8
|9
|10
|11
|14
|Últimos dígitos del NIT
|27-28
|29-30
|31-32
|33-34
|35-36
|37-38
|39-40
|41-42
|43-44
|45-46
|Día
|15
|16
|17
|18
|21
|22
|23
|24
|25
|28
|Últimos dígitos del NIT
|47-48
|49-50
|51-52
|53-54
|55-56
|57-58
|59-60
|61-62
|63-64
|65-66
Octubre
|Día
|1
|2
|5
|6
|7
|8
|9
|13
|14
|Últimos dígitos del NIT
|67-68
|69-70
|71-72
|73-74
|75-76
|77-78
|79-80
|81-82
|83-84
|Día
|15
|16
|19
|20
|21
|22
|23
|26
|Últimos dígitos del NIT
|85-86
|87-88
|89-90
|91-92
|93-94
|95-96
|97-98
|99-00
La DIAN recordó que cuenta con herramientas y asistencia disponible para que los contribuyentes cumplan con esta obligación de manera clara y sencilla.
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