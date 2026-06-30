Desde Agosto cerca de 7 millones de contribuyentes deben declarar la renta de 2025

Desde Agosto cerca de 7 millones de contribuyentes deben declarar la renta de 2025

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que cerca de 7 millones de personas naturales deberán presentar su declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al año gravable 2025.


La administración tributaria proyecta un recaudo cercano a los $6,1 billones por este concepto.

Calendario de vencimientos

Los vencimientos comienzan el 12 de agosto y finalizan el 26 de octubre de 2026, de acuerdo con los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT).

Agosto

Día12131418192021242526272831
Últimos dígitos del NIT01 y 0203 y 0405 y 0607 y 0809 y 1011 y 1213 y 1415 y 1617 y 1819 y 2021 y 2223 y 2425 y 26

Septiembre

Día1234789101114
Últimos dígitos del NIT27-2829-3031-3233-3435-3637-3839-4041-4243-4445-46
Día15161718212223242528
Últimos dígitos del NIT47-4849-5051-5253-5455-5657-5859-6061-6263-6465-66

Octubre

Día12567891314
Últimos dígitos del NIT67-6869-7071-7273-7475-7677-7879-8081-8283-84
Día1516192021222326
Últimos dígitos del NIT85-8687-8889-9091-9293-9495-9697-9899-00

La DIAN recordó que cuenta con herramientas y asistencia disponible para que los contribuyentes cumplan con esta obligación de manera clara y sencilla.

Excelsio Media

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