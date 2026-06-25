Un doble terremoto sacude Venezuela: la mayor tragedia sísmica en décadas deja al país en emergencia

You Might Also Like ❮ ❯

Apenas pasadas las seis de la tarde del miércoles (hora local), Venezuela vivió uno de los peores momentos de su historia reciente. Dos terremotos de gran magnitud, separados por apenas 39 o 40 segundos, golpearon con fuerza el centro-norte del país, dejando un saldo provisional de al menos 164 muertos, más de mil heridos y miles de desaparecidos bajo los escombros.El pánico se apoderó de las calles de Caracas y otras ciudades mientras los edificios se tambaleaban y colapsaban.Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se trató de un raro “doublet” sísmico: un sismo de magnitud 7.2 seguido casi inmediatamente por otro de 7.5. Los epicentros se localizaron cerca de Yumare, en el estado Yaracuy, y Morón, en Carabobo, a profundidades relativamente someras que amplificaron la destrucción en la superficie. La intensidad alcanzó niveles alarmantes en zonas pobladas, con sacudidas fuertes que se sintieron incluso en Colombia y algunas islas del Caribe.El primer movimiento, catalogado como foreshock, ya generó pánico generalizado. Pero el segundo, el mainshock de 7.5, fue el que provocó el mayor daño. En Caracas y especialmente en el estado La Guaira, decenas de edificios se derrumbaron por completo. Imágenes y videos que circulan muestran rescatistas trabajando contra el reloj entre montañas de escombros, mientras familias enteras claman por ayuda.La presidenta Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia y describió La Guaira como “una verdadera tragedia y zona de desastre”.Este evento no es aislado en un país inherentemente sísmico. Venezuela se ubica en el límite entre las placas Sudamericana y del Caribe, donde fallas activas como la de Boconó han generado destrucción a lo largo de los siglos. Históricamente, el terremoto de 1812, con magnitud estimada entre 7.7 y 8.0, devastó Caracas y otras ciudades durante la guerra de independencia, causando decenas de miles de muertes. Más cerca en el tiempo, el sismo de 1967 en Caracas dejó alrededor de 300 fallecidos, y el de Cariaco en 1997 cobró 73 vidas.Sin embargo, el doble terremoto del 24 de junio destaca por su rareza y potencia reciente. El USGS activó alertas rojas a través de su sistema PAGER, advirtiendo de altas probabilidades de víctimas mortales y daños extensos. Expertos estiman que el número de fallecidos podría aumentar considerablemente, con escenarios que llegan incluso a decenas de miles en el peor de los casos, debido a la densidad poblacional y la vulnerabilidad de muchas construcciones.Las réplicas continúan sacudiendo la región. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) ha reportado múltiples eventos menores este jueves, como sismos de magnitud alrededor de 3 en zonas cercanas a Los Teques, Morón y Naiguata. Las autoridades insisten en que la población mantenga la calma, evite estructuras dañadas y esté preparada para nuevas sacudidas.Más allá de las cifras inmediatas, la tragedia pone de manifiesto las debilidades acumuladas: años de crisis económica que han limitado el mantenimiento y la modernización antisísmica de edificios e infraestructuras. Aeropuertos, hospitales y viviendas populares se cuentan entre los afectados.Mientras los equipos de rescate trabajan sin descanso, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de la emergencia.Venezuela enfrenta ahora la fase más crítica: rescatar sobrevivientes, evaluar daños estructurales y comenzar una reconstrucción que, esta vez, deberá incorporar estándares más estrictos de prevención.En un territorio donde los terremotos forman parte de su realidad geológica, la memoria de este 24 de junio servirá como recordatorio urgente de la necesidad de estar siempre preparados.Las cifras de víctimas y daños son preliminares y continúan actualizándose.