Vea el discurso de victoria de Abelardo de la Espriella

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Desde Barranquilla, el presidente electo Abelardo de la Espriella se dirige al país en su discurso de victoria.

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