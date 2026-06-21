Inicio > ADLE > Vea el discurso de victoria de Abelardo de la Espriella Vea el discurso de victoria de Abelardo de la Espriella By Excelsio Media on junio 21, 2026 Also in ADLE, Colombia, news Desde Barranquilla, el presidente electo Abelardo de la Espriella se dirige al país en su discurso de victoria. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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