Abelardo de la Espriella asume la Presidencia desde una base militar de Cali

1. Convocatoria a la unidad nacional y gratitud teológica

2. Homenajes con alta carga política y emocional

3. Guerra frontal al "narcoterrorismo" y fin del diálogo

4. No a la Constituyente y entrega del poder en 2030

5. Revolución tributaria: Eliminación de impuestos clave

6. Un Plan de Choque técnico para salvar la salud

7. El agro: "Cosecha Solidaria" y la Orinoquía como el nuevo "Mato Grosso"

8. Erradicación de cultivos ilícitos y sustitución forzosa pero productiva

9. Congelación del gasto público e impulso al fracking

10. Erradicación del pesimismo y llamado al "Milagro Colombiano"

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En una jornada sin precedentes en la historia republicana de Colombia, el abogado Abelardo de la Espriella asumió formalmente la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030. Rompiendo con más de un siglo de tradición de posesiones en la Plaza de Bolívar de Bogotá, la ceremonia constitucional se trasladó a la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde el presidente del Senado, Honorio Henríquez, le tomó el juramento. No obstante, el momento más simbólico del día ocurrió minutos después, cuando el nuevo mandatario se trasladó al Batallón Militar Pichincha en Cali —blanco de un atentado terrorista en abril pasado— para pronunciar su primer y extenso discurso oficial frente a cientos de policías, militares y dignatarios internacionales.Con la imposición de la banda presidencial por parte de Luis Felipe Yagüé, un humilde vendedor de panela del Caquetá que se hizo viral en campaña, De la Espriella trazó la hoja de ruta de lo que denomina el camino hacia la "Patria Milagro".A continuación, se detallan los 10 puntos clave de su discurso de asunción:El presidente De la Espriella inició su intervención asegurando que gobernará para todos los colombianos, independientemente de sus posturas políticas. "Llego con el ánimo de convocar a todos mis compatriotas; no hay espacio para la intransigencia", declaró. Asimismo, agradeció de manera especial a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, a quien catalogó como un "guerrero fundamental" en la reconstrucción del país, e invocó la protección de Dios para guiar sus decisiones.En sus primeras palabras, rindió un sentido homenaje a la memoria de su mentor, el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, fundador de su alma máter (la Universidad Sergio Arboleda). El momento más emotivo ocurrió al recordar a Miguel Uribe Turbay, líder político asesinado en agosto de 2025 durante la contienda electoral. De la Espriella calificó a Uribe Turbay como un "mártir" y acusó directamente a "los interlocutores del régimen" saliente de su muerte.El mandatario fue tajante en materia de orden público, decretando el fin de las negociaciones de paz del anterior gobierno de Gustavo Petro. "La opción del diálogo está completamente agotada", sentenció. Anunció que en las próximas horas su gobierno expedirá un listado oficial de grupos narcoterroristas para dar herramientas de combate directo y letal a las Fuerzas Militares. Advirtió que los criminales solo tendrán dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza del Estado.Frente a los temores de inestabilidad democrática, De la Espriella garantizó el estricto respeto a la Constitución vigente. Aseguró firmemente que no promoverá ninguna Asamblea Nacional Constituyente y que entregará el poder de manera improrrogable al concluir sus cuatro años de mandato (7 de agosto de 2030). "Cuatro años son más que suficientes para cumplir el plan de gobierno", afirmó, al tiempo que declaró una batalla total contra la corrupción, tildando a quienes roban recursos públicos como "forajidos".En el plano económico, ratificó sus audaces promesas de campaña. Anunció una reforma estructural del sistema tributario con el fin de simplificarlo y combatir la evasión. Sus medidas estrella serán la eliminación total del impuesto al patrimonio y del impuesto a la renta, buscando incentivar la inversión privada y castigar menos la creación de riqueza. Asimismo, aseguró que se respetará de forma irrestricta la autonomía del Banco de la República.De la Espriella abordó la crisis sanitaria no como un debate ideológico, sino como "un drama profundamente humano" derivado de malas decisiones del gobierno anterior. Prometió un plan de choque técnico por valor de 10 billones de pesos para rescatar el sistema de salud y garantizar que ningún colombiano enfrente una enfermedad en situación de abandono estatal.Para el sector rural, anunció que el programa de asistencia privada "Cosecha Solidaria" (creado por él durante la pandemia) se convertirá en una política pública de carácter nacional. Reveló su visión de transformar la Orinoquía colombiana en un polo agrícola similar al "Mato Grosso" brasileño, para convertir al país en una despensa agrícola mundial capaz de garantizar la soberanía alimentaria y empoderar al campesinado.Bajo la consigna de que "la coca dará paso al coco, al cacao, al café y a la palma", el nuevo presidente prometió una ofensiva agresiva para erradicar las hectáreas de coca en el país. Su estrategia combinará la persecución implacable a las finanzas de los grandes capos con programas de sustitución forzosa pero generosa, brindando asistencia técnica y créditos blandos a los pequeños agricultores que dejen la ilegalidad.Como medida de choque macroeconómico ante lo que denominó "crecimiento desmedido del gasto y endeudamiento de la anterior administración", anunció que firmará de inmediato un decreto para congelar el gasto público para "poner la casa en orden". Paralelamente, confirmó que impulsará el desarrollo de proyectos energéticos mediante fracking, asegurando que la tecnología actual permite realizarlo de manera óptima "sin daño ambiental".El cierre de su intervención se centró en la arenga nacionalista y el optimismo. El mandatario concluyó que "el pesimismo jamás se convertirá en una política de Estado" bajo el "Gobierno del Tigre". Definió la "Patria Milagro" como una gran empresa donde "nadie sobra" y donde los colombianos demostrarán de qué están hechos, impulsando el progreso sobre la base del trabajo honrado, el carácter y la defensa irrenunciable de la libertad.