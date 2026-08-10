Terremoto de magnitud 7,4 sacude el occidente de Colombia - epicentro en Chocó

Daños y víctimas (cifras preliminares y en actualización)

Reacciones del presidente Abelardo de la Espriella

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Un sismo de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia la mañana del 10 de agosto de 2026, con epicentro cerca de San José del Palmar (Chocó), causando daños estructurales, heridos y reportes preliminares de víctimas mortales en varias ciudades.El Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) coinciden en una. El evento ocurrió a las 07:34 hora local (COT, UTC-5). El SGC ubicó el epicentro en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de alrededor de 96-103 km; el USGS reportó unos 110 km.Se trata del sismo de mayor magnitud registrado en Colombia en la última década, según el SGC. Se sintió en gran parte del país (incluyendo Bogotá, Cali, Manizales, Pereira, Medellín y el Eje Cafetero) y en zonas de Ecuador, Panamá y Venezuela.El SGC indicó que se produjeron al menos dos réplicas (magnitudes preliminares de 2,8 y 4,8, esta última ampliamente sentida). La Dirección General Marítima (Dimar) descartó amenaza de tsunami en la costa Pacífica.Autoridades locales reportaron daños significativos:(capital de Chocó), la gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó heridos y graves daños en edificaciones., el alcalde Jorge Eduardo Rojas confirmó al menos dos muertes, colapsos parciales o totales de edificios y viviendas, y daños en la Catedral Basílica (incluyendo una torre o cúpula)., el alcalde Mauricio Salazar reportó al menos 18 fallecidos (algunos en el aeropuerto Matecaña, donde hubo colapso parcial del terminal) y daños graves., el alcalde Alejandro Éder señaló al menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas.Se reportaron afectaciones en aeropuertos (incluyendo Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura), con suspensión temporal de operaciones por evaluación de daños estructurales.Un reporte inicial de la Oficina de Gestión del Riesgo de Chocó mencionó una persona muerta, 10 heridos y tres desaparecidos.El SGC, en un comunicado posterior, indicó que no se reportaban pérdidas de vidas humanas en ese momento y que las afectaciones (incluyendo en Manizales y Armenia) seguían siendo verificadas por las autoridades competentes. Las cifras de víctimas y daños continúan actualizándose a medida que avanzan las labores de evaluación y rescate.El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo días antes, asumió el liderazgo de la respuesta. En mensajes publicados en X, señaló:“He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención de los daños y de los damnificados. Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando.”También convocó de inmediato al Comité Nacional para el Manejo de Desastres y indicó que se evaluaba la situación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para coordinar acciones en el territorio nacional.Las autoridades recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales (SGC, UNGRD y entidades locales) para actualizaciones, ya que la información sobre daños y víctimas sigue en verificación.