"¡Cesó la horrible noche!": De la Espriella

El Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que agradece al pueblo colombiano por la confianza y asegura que ¡Cesó la horrible noche!, en referencia al saliente gobierno de Gustavo Petro.



El siguiente es el mensaje del Presidente:



"Hace apenas unos meses emprendí un camino que muchos creían imposible.



El 16 de julio de 2025 anuncié mi decisión de aspirar a la Presidencia de Colombia. Desde ese día comenzó una travesía que nos llevó a recorrer más de 90 municipios, a recoger más de cinco millones de firmas y a vivir once meses de una campaña intensa, llena de esperanza y compromiso.



Gracias a la confianza de más de 13 millones de colombianos, hoy tengo el inmenso honor de convertirme en su Presidente: un presidente de la provincia, de las regiones y de todos los colombianos.



Cada abrazo, cada conversación, cada palabra de aliento y cada paso de este recorrido hicieron posible este momento. Esta victoria no es de un hombre; es de un pueblo que decidió creer que Colombia podía volver a levantarse.



A pocas horas de iniciar la Era del Tigre, comienza el verdadero desafío: cumplirle a Colombia y construir, con trabajo, autoridad, transparencia y amor por la Patria, la Patria Milagro que prometimos.



Ahora solo resta trabajar sin descanso, servir a la Nación y honrar la confianza que el pueblo depositó en mí, como lo hicieron Cincinnato, Ciro y el rey David cuando asumieron el deber de conducir a su pueblo.



¡Cesó la horrible noche! Nos vemos en Cali.



¡Firme por la Patria!"