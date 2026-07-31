Drone attack hits Russia's Volgograd energy plant, governor says

Drone attack hits Russia's Volgograd energy plant, governor says

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Drone attack hits Russia's Volgograd energy plant.

Excelsio Media

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