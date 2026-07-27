Caída superior al 6% en los precios del petróleo tras una pausa en los ataques entre EE. UU. e Irán

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Los precios internacionales del petróleo registraron una caída superior al 6% en determinado momento del lunes.La bajada se produjo luego de que Estados Unidos e Irán acordaran hacer una pausa en los intercambios de ataques durante el fin de semana, tras dos semanas consecutivas de ofensivas militares.El cese temporal de hostilidades ha generado expectativas sobre una posible solución diplomática que permita desescalar el conflicto y reanudar el tráfico marítimo comercial en el estratégico Estrecho de Ormuz.Los contratos futuros del crudo Brent bajaron más de 6 dólares para ubicarse ligeramente por encima de los 90 dólares por barril, aunque posteriormente mostraron un leve repunte.De forma similar, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense retrocedió cerca de 6 dólares hasta cotizarse en torno a los 83 dólares por barril, antes de recuperarse de manera marginal. Ambos marcadores cotizaron en sus niveles más bajos en casi una semana, tras tres semanas consecutivas al alza que habían llevado al crudo Brent a alcanzar los 100 dólares por barril.El conflicto entre EE. UU. e Irán provocó previamente una drástica reducción en los envíos de crudo a través de Ormuz, extendiéndose además al Mar Rojo e impactando las exportaciones hacia Asia del principal exportador mundial, Arabia Saudita, mediante el estrecho de Bab el-Mandeb.Sobre las gestiones diplomáticas, el embajador de EE. UU. ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, confirmó que el presidente Donald Trump decidió pausar los ataques militares para dar margen a las negociaciones.Pese al anuncio, el tráfico de embarcaciones por el estrecho de Bab el-Mandeb descendió el domingo debido a recientes ataques de los hutíes de Yemen contra instalaciones petroleras saudíes en la costa del Mar Rojo.Reporte original de Reuters: Oil prices dip over 6% after US, Iran pause fighting