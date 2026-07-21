US military completes its 10th successive night of Iran attacks

US military completes its 10th successive night of Iran attacks

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The US military said it finished its latest round of strikes on Iran, saying it hit Iranian military command centers, missile and drone launch sites, maritime capabilities and air defense systems.

Excelsio Media

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