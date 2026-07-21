Inicio > Iran > US military completes its 10th successive night of Iran attacks US military completes its 10th successive night of Iran attacks By Excelsio Media on julio 21, 2026 Also in Iran, United States, war The US military said it finished its latest round of strikes on Iran, saying it hit Iranian military command centers, missile and drone launch sites, maritime capabilities and air defense systems. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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