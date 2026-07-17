Cerca de 400 efectivos combaten un incendio forestal en el norte de España

You Might Also Like ❮ ❯

Un contingente de aproximadamente 400 bomberos y personal de emergencias trabaja arduamente para controlar un gran incendio forestal que se propaga por el norte de España.Debido a la magnitud de las llamas y la velocidad del avance, el gobierno regional ha elevado el estado de alerta a nivel dos de emergencia, lo que señala una amenaza directa tanto para las comunidades locales como para la infraestructura de la zona.Las labores operativas se concentran en varias localidades rurales de la provincia de Zaragoza, registrándose focos críticos en áreas forestales de Malpica de Arba, Uncastillo y Ejea de los Caballeros. En el terreno, las brigadas combaten los frentes de fuego a ras de suelo utilizando mangueras y abriendo líneas de control en medio de densas nubes de humo que dificultan la visibilidad.Ante la complejidad del relieve y las dimensiones del siniestro, el despliegue técnico incluye apoyo por vía aérea. Diversos helicópteros del Gobierno de España y brigadas forestales realizan maniobras continuas de abastecimiento de agua en un canal cercano, transportando cargas aéreas para realizar descargas directas sobre los focos de calor activos situados en las laderas de los cerros.Reporte original de Reuters: Firefighters battle wildfire in northern Spain