Landslide in China's Chongqing

Landslide in China's Chongqing

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A section of hillside collapsed onto homes and businesses in the southwestern Chinese city of Chongqing, sending debris across the. road and forcing passing vehicles to stop.

Excelsio Media

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