Último sismo relevante en Estados Unidos, América Latina y el Caribe HOY

Se muestran únicamente eventos sísmicos de magnitud 3.0 o superior registrados en Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

¿Cuál fue el último sismo registrado en América?

Esta página muestra automáticamente el sismo más reciente detectado en América Latina con base en los reportes publicados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La información se actualiza de manera continua e incluye datos sobre magnitud, ubicación, profundidad y hora del evento.

Los movimientos sísmicos son frecuentes en varios países latinoamericanos debido a la interacción de placas tectónicas en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

¿Qué significa la magnitud de un sismo?

La magnitud es una medida de la energía liberada durante un terremoto. Actualmente se utiliza principalmente la escala de magnitud de momento (Mw), que permite calcular con mayor precisión la intensidad real de los movimientos telúricos.

Menor de 4.0: generalmente considerado leve.

Entre 4.0 y 5.9: sismo moderado.

Entre 6.0 y 6.9: sismo fuerte.

7.0 o superior: terremoto de gran magnitud.

¿Por qué ocurren tantos sismos en América?

Gran parte de América Latina se encuentra sobre zonas de contacto entre placas tectónicas. Países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México y Centroamérica registran actividad sísmica frecuente debido al movimiento constante de estas placas bajo la superficie terrestre.

La mayoría de los sismos son de baja o moderada intensidad y no generan daños. Sin embargo, algunos eventos pueden sentirse a cientos de kilómetros de distancia dependiendo de su magnitud y profundidad.

¿Qué es el USGS?

El United States Geological Survey (USGS) es una agencia científica del gobierno de Estados Unidos que monitorea y publica información sobre terremotos ocurridos en todo el mundo. Sus datos son utilizados por medios de comunicación, organismos de emergencia e instituciones académicas para el seguimiento de la actividad sísmica global.

Preguntas frecuentes sobre sismos

¿Cada cuánto se actualiza esta página?

La información se consulta directamente desde las bases de datos públicas del USGS cada vez que un usuario accede a la página.

¿Los datos son oficiales?

Sí. Los datos provienen de los registros públicos del Servicio Geológico de Estados Unidos, una de las fuentes de referencia más utilizadas para el monitoreo sísmico internacional.

¿Por qué algunos sismos aparecen primero aquí que en medios locales?

Los sistemas automáticos de monitoreo pueden detectar y publicar información preliminar pocos minutos después de un evento sísmico. Posteriormente, los organismos nacionales pueden actualizar o ajustar algunos parámetros del reporte.