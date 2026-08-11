Cómo y dónde ayudar de forma segura a los daminificados por el terremoto de Colombia

1. Canales oficiales recomendados para donar dinero

2. Qué donar (solo en puntos oficiales)

3. Puntos de acopio principales en Bogotá

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El 10 de agosto de 2026 un sismo de magnitud 7,4, con epicentro cerca de San José del Palmar (Chocó), afectó principalmente el occidente y el Eje Cafetero del país (Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y zonas aledañas).El Ejecutivo declaró emergencia, destinó recursos inmediatos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, anunció subsidios temporales de arriendo para familias cuya vivienda quedó afectada y coordinó el traslado de heridos prioritarios.La prioridad del Gobierno es la atención humanitaria, la búsqueda y rescate, y el bienestar de las comunidades. La primera dama, Ana Lucía Pineda, lidera la campaña nacional #ColombiaUnSoloCorazón (junto con apoyo de la vicepresidencia y otras instancias) para canalizar donaciones de alimentos no perecederos, elementos de aseo, cobijas, colchonetas y aportes económicos hacia las zonas más golpeadas. Se habilitaron más de 30 puntos de acopio en varias ciudades y se movilizan ayudas coordinadas.(más segura y con mayor capacidad logística) Cuenta corriente Davivienda: 0560455069996490 A nombre de: Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana NIT: 899999025-3 También por la app Daviplata o en: www.cruzrojacolombiana.orgCuenta de ahorros Davivienda: 004000240970 NIT: 860.010.371-0 Página: www.minutodedios.orgCuenta corriente Bancolombia: 15264342372 Cuenta de ahorros Bancolombia: 04867105340 NIT: 900326456-1 Llave Bre-B: 0090989753(campaña de la Primera Dama) Cuenta de ahorros Banco de Bogotá: 125128462 NIT: 9020850963Agua embotellada Alimentos no perecederos (arroz, aceite, pasta, enlatados, granos) Cobijas, mantas, colchonetas Artículos de aseo e higiene (jabón, shampoo, pañales, toallas higiénicas)→ Universidad Jorge Tadeo Lozano→ Carrera 4 # 22-61 Usaquén→ Calle 161A # 7F-55 Centro Comercial Unicentro→ Carrera 15 # 124-30 Sede administrativa Cruz Roja→ Carrera 24 # 73-38 (24 horas)→ Plazoleta Jairo Varela (Avenida 2 Norte #10 Norte-1) Principal punto.Reciben especialmente: agua, guantes de construcción, gafas de seguridad, cascos y colchonetas. Banco de Alimentos de Cali→ Calle 24 #6-103 Alimentos no perecederos, agua y elementos de primeros auxilios. También se menciona la Escuela Nacional del Deporte (Calle 9 #34-01).→ Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín (FUBAM) → Carrera 52 #30A-97 (Guayabal)→ Fundación Saciar → Carrera 50 #25-261 (Belén)→ Parques Biblioteca: Belén, San Javier, Gabriel García Márquez, León de Greiff (La Ladera) y Biblioteca Pública El Poblado (horarios generalmente 9:00 a.m. – 6:00 p.m.).→ La Alcaldía habilitó 7 puntos (centros CAFE):Café Consota (Mz 7 y 8, Villa Consota, Cuba)→ Café Perla del Otún (diagonal a la iglesia de los 2.500 Lotes, Cuba)→ Café El Remanso (avenida principal, al lado del Centro de Salud)→ Café Kennedy (parque principal)→ Café Ormaza (Calle 3 bis #5-38, Avenida del Río)→ Café San Nicolás (Carrera 14 bis #28-38)→ Café Comuna del Café (Carrera 3 con Calle 59A)→ Banco de Alimentos de Manizales → Calle 49 #27A-85→ Banco de Alimentos Monseñor Roberto López LondoñoCarrera 43 #6-120 (sector Barranquillita) – abierto 24 horas.Banco Arquidiocesano de Alimentos.Se reportó punto en Calle 27A #23-44 (barrio Los Ángeles) como parte de la campaña de la Primera Dama.