Medicina Legal identifica a las víctimas del terremoto

Los cuerpos provienen principalmente de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. La entrega de los restos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en las sedes correspondientes de cada municipio.
Lista oficial de víctimas identificadas
|N°
|Unidad Básica
|Nombre
|Sexo
|Edad
|1
|Manizales
|Fernando Alonso González
|Masculino
|70 años
|2
|Manizales
|Catalina Arango Sandoval
|Femenino
|18 años
|3
|Manizales
|Oscar de Jesús Henao Marín
|Masculino
|78 años
|4
|Manizales
|Luis Alberto Duque Cortes
|Masculino
|42 años
|5
|Manizales
|Graciela Zapata López
|Femenino
|72 años
|6
|Belén de Umbría
|José Yovany Agudelo Sánchez
|Masculino
|46 años
|7
|Cartago
|Elizabet Osorio Henao
|Femenino
|66 años
|8
|Cartago
|Sandra Milena Molina Martínez
|Masculino
|31 años
|9
|Cartago
|Leonor Panesso de Marín
|Femenino
|81 años
|10
|Cartago
|Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez
|Masculino
|70 años
|11
|Pereira
|Lina Marcela Rodas Cuartas
|Femenino
|37 años
|12
|Pereira
|Julián Andrés Mejía Moreno
|Masculino
|27 años
|13
|Pereira
|Sandra Patricia Chica Montoya
|Femenino
|47 años
|14
|Pereira
|Gilberto de Jesus Giraldo Lopez
|Masculino
|74 años
|15
|Pereira
|Pilar Jiménez Toquica
|Femenino
|81 años
|16
|Pereira
|Sergina Moncada Aguirre
|Femenino
|71 años
|17
|Pereira
|Argensola del Socorro González Gutiérrez
|Femenino
|82 años
|18
|Pereira
|Paula Andrea Franco Bustamante
|Femenino
|44 años
|19
|Pereira
|Dargui González Guerrero
|Masculino
|49 años
|20
|Pereira
|Angela María Acosta González
|Femenino
|46 años
|21
|Pereira
|Juan Manuel Toro Sánchez
|Masculino
|30 años
|22
|Pereira
|Wilson de Jesús Largo Trejos
|Masculino
|57 años
|23
|Pereira
|Luis Fernando Ossa Hernández
|Masculino
|62 años
|24
|Pereira
|Pedronel Diaz Diaz
|Masculino
|64 años
|25
|Pereira
|Aracelly Daza Valencia
|Femenino
|61 años
|26
|Pereira
|Juan Carlos Gil Ulloa
|Masculino
|47 años
|27
|Pereira
|R D R Q
|Masculino
|17 años
|28
|Pereira
|Derly Angelica Martínez Flórez
|Femenino
|25 años
|29
|Pereira
|Vanessa Gómez Molina
|Femenino
|28 años
|30
|Pereira
|Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía
|Femenino
|38 años
|31
|Pereira
|Kevin Styven Álvarez Mosquera
|Masculino
|30 años
|32
|Pereira
|Rosa Angelica Maya Maya
|Femenino
|76 años
|33
|Pereira
|María Mariela Granada Echeverry
|Femenino
|67 años
|34
|Pereira
|Guillermo Orrego Flórez
|Masculino
|59 años
|35
|Pereira
|Blanca Libia Hincapié Londoño
|Femenino
|82 años
|36
|Pereira
|José Fernando Valencia Cañas
|Masculino
|51 años
|37
|Pereira
|Nubredin Ortiz Londoño
|Masculino
|85 años
|38
|Pereira
|Sorley Aracelly Villa Guevara
|Femenino
|64 años
|39
|Pereira
|Aleida Campiño Trujillo
|Femenino
|63 años
|40
|Pereira
|Magola Quiceno López
|Femenino
|71 años
|41
|Pereira
|Andrea Carolina Puliche Blandon
|Femenino
|30 años
|42
|Pereira
|Mariana Santa Gómez
|Femenino
|65 años
|43
|Pereira
|Pablo Andrés Rivera Avirama
|Masculino
|26 años
|44
|Pereira
|María Dalila Moncada Aguirre
|Femenino
|84 años
|45
|Pereira
|José Fernando Granada Gutiérrez
|Masculino
|60 años
|46
|Pereira
|Flor de María González de Arenas
|Femenino
|85 años
|47
|Pereira
|Juan Carlos Aristizabal López
|Masculino
|62 años
|48
|Pereira
|L S L H
|Femenino
|10 años
|49
|Pereira
|Sigifredo Heredia Manso
|Masculino
|65 años
|50
|Pereira
|María Leticia Hernández Rendon
|Femenino
|60 años
|51
|Pereira
|Fanny Moncada Aguirre
|Femenino
|66 años
|52
|Pereira
|Yaneth Ensueño Álzate Sánchez
|Femenino
|59 años
|53
|Pereira
|Sofia Martínez Martínez
|Femenino
|38 años
|54
|Pereira
|Floralba Londoño Pulgarín
|Femenino
|63 años
|55
|Pereira
|Martha Lucía Gómez Grisales
|Femenino
|43 años
|56
|Pereira
|Daniela Gutiérrez Tangarife
|Femenino
|30 años
|57
|Pereira
|Juan José Zapata Chica
|Masculino
|19 años
|58
|Pereira
|Jesús Emilio Castro Hincapié
|Masculino
|55 años
|59
|Pereira
|María Valeria Arcila Roldan
|Femenino
|25 años
|60
|Pereira
|María Elvia Ruiz de Jiménez
|Femenino
|69 años
|61
|Pereira
|María Estrella Benitez Herrera
|Femenino
|69 años
|62
|Pereira
|Valentina Gallego Osorio
|Femenino
|27 años
|63
|Pereira
|Jhon Jairo Zuluaga
|Masculino
|53 años
|64
|Pereira
|María Rosalba Morales Batero
|Femenino
|76 años
|65
|Pereira
|Anselmo Guevara Navarro
|Masculino
|76 años
|66
|Pereira
|Carlos Alberto Jaramillo Duque
|Masculino
|30 años
|67
|Pereira
|Julián Arango Hernández
|Masculino
|62 años
|68
|Pereira
|Jorge Luis Muñoz Marín
|Masculino
|69 años
|69
|Pereira
|Jorge Luis Guevara Aguilar
|Masculino
|53 años
|70
|Pereira
|María Catalina López Vasquez
|Femenino
|46 años
|71
|Pereira
|Teresita Meza de López
|Femenino
|77 años
|72
|Pereira
|Iván Felipe Morales Grajales
|Masculino
|21 años
|73
|Pereira
|Kevin Diaz Hernández
|Masculino
|19 años
|74
|Pereira
|Flor María Martínez de Chaux
|Femenino
|73 años
|75
|Pereira
|María Cristina Giraldo Hernández
|Femenino
|83 años
|76
|Pereira
|Gloria Amparo Monsalve Álvarez
|Femenino
|68 años
|77
|Pereira
|Ceneida Ramírez Arango
|Femenino
|45 años
|78
|Pereira
|Richard Alejandro Cardona Cañaveral
|Masculino
|22 años
|79
|Pereira
|María Melida Toro de Sossa
|Femenino
|75 años
|80
|Pereira
|Susana López de Guzman
|Femenino
|86 años
|81
|Pereira
|Leidy Marcela Morales Arias
|Femenino
|34 años
|82
|Pereira
|Alberto Gómez Agudelo
|Masculino
|92 años
|83
|Pereira
|Ofelia Franco de Zapata
|Femenino
|73 años
|84
|Pereira
|Luz María Hinestroza Renteria
|Femenino
|51 años
|85
|Pereira
|Mario Ceballos Jaramillo
|Masculino
|70 años
|86
|Pereira
|María Dolores Hoyos de Ruiz
|Femenino
|76 años
|87
|Pereira
|Carlos Alberto Guzman López
|Masculino
|64 años
|88
|Pereira
|Nubia Bonilla Álzate
|Femenino
|86 años
|89
|Pereira
|Arnulfo Galeano Buitrago
|Masculino
|83 años
|90
|Pereira
|Carlos Hernán Escarria Maldonado
|Masculino
|44 años
|91
|Pereira
|Humberto Aguirre García
|Masculino
|81 años
|92
|Pereira
|Cinthia Silieth Ortega Serrano
|Femenino
|38 años
|93
|Pereira
|Ana Silvia Rodríguez Daza
|Femenino
|70 años
|94
|Pereira
|Miguel Ángel Fernández Estrada
|Masculino
|35 años
|95
|Pereira
|Carlos Augusto Vargas Rodriguez
|Masculino
|65 años
|96
|Pereira
|Ana Victoria Mejía Osorio
|Femenino
|48 años
|97
|Pereira
|Luis Carlos Velasco Gutiérrez
|Masculino
|63 años
|98
|Pereira
|José Manuel Castaño Tejada
|Masculino
|72 años
|99
|Pereira
|Manuel Enrique Gómez Ariza
|Masculino
|59 años
|100
|Pereira
|Jhon Alexander Motato
|Masculino
|40 años
|101
|Pereira
|Rafael Antonio Aquino Ceballos
|Masculino
|41 años
|102
|Pereira
|Irma Rodríguez Daza
|Femenino
|80 años
|103
|Armenia-Calarcá
|Yessica Lorena Cespedes Rondon
|Femenino
|34 años
|104
|Armenia-Calarcá
|Daniel Gutiérrez Arias
|Masculino
|84 años
|105
|Armenia-Calarcá
|Diana Marcela Duque Guzmán
|Femenino
|42 años
|106
|Popayán
|Carlos Ernesto Rennella Campo
|Masculino
|45 años
|107
|Cali
|Dey Levy Potosí Arango
|Masculino
|35 años
|108
|Cali
|Carlos Andrés Cortés Palacios
|Masculino
|45 años
|109
|Cali
|Omar Esquivel González
|Masculino
|48 años
|110
|Cali
|N N V C
|Femenino
|8 años
|111
|Cali
|Jeider Orlando Fomseca Gil
|Masculino
|24 años
|112
|Cali
|Angie Lizeth Perlaza Estupiñán
|Femenino
|25 años
|113
|Cali
|Mariano Cadena Quiñones
|Masculino
|43 años
|114
|Cali
|Ana Gabriela Aguirre García
|Femenino
|20 años
|115
|Cali
|Jaime Bonilla Victoria
|Masculino
|55 años
|116
|Cali
|Andrés Felipe Escobar González
|Masculino
|22 años
|117
|Cali
|Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez
|Masculino
|28 años
|118
|Cali
|Ana Lucelly Adarbe Núñez
|Femenino
|45 años
|119
|Cali
|María Patricia Vasquez Bautista
|Femenino
|68 años
|120
|Cali
|Edwin Marino Rodriguez Victoria
|Masculino
|56 años
|121
|Cali
|Miriam Del Socorro Quintero Ramírez
|Femenino
|64 años
|122
|Cali
|Miriam de Jesus Wilches de Palacio
|Femenino
|81 años
|123
|Cali
|Laura Johanna Reyes Pinilla
|Femenino
|28 años
|124
|Cali
|S T A M
|Femenino
|10 años
|125
|Cali
|Rosa Matilde Rodriguez Calvache
|Femenino
|78 años
|126
|Cali
|Carlos Modesto Olivo Jiménez
|Masculino
|68 años
|127
|Cali
|Jhon Edwar Viedman Ceballos
|Masculino
|29 años
|128
|Cali
|Francisney Mambuscay Benachi
|Masculino
|45 años
|129
|Cali
|Gloria del Carmen Rosero Popayán
|Femenino
|41 años
|130
|Cali
|Sofya Saavedra Caycedo
|Femenino
|23 años
|131
|Cali
|Ana Beiba López
|Femenino
|83 años
|132
|Cali
|John Harold Caicedo Banguera
|Masculino
|43 años
|133
|Cali
|Mónica Lorena Mera Murillo
|Femenino
|40 años
|134
|Cali
|Nelly Cecilia Meneses Obando
|Femenino
|74 años
|135
|Cali
|Angela Julieth Muñoz Torres
|Femenino
|36 años
|136
|Cali
|Germán Sarria Arboleda
|Masculino
|66 años
|137
|Cali
|Fabio Arana Tobar
|Masculino
|49 años
|138
|Cali
|Ofelia Giraldo Osorio
|Femenino
|85 años
|139
|Cali
|Luz Dary Osorio Giraldo
|Femenino
|63 años
|140
|Cali
|Maria Idaly Salazar Piedrahita
|Femenino
|79 años
|141
|Cali
|Guillermo Atehortua González
|Masculino
|78 años
|142
|Cali
|T A B
|Masculino
|12 años
|143
|Cali
|Angie Giovanna Trujillo Sánchez
|Femenino
|37 años
|144
|Cali
|María Leidy Scarpetta Ruiz
|Femenino
|39 años
|145
|Cali
|Olga Borja
|Femenino
|87 años
|146
|Cali
|Pedro Noe Chaguendo Concha
|Masculino
|72 años
|147
|Cali
|David Steven Restrepo Moreno
|Masculino
|25 años
|148
|Cali
|Lennin Dinay Ruiz Fernández
|Femenino
|37 años
|149
|Cali
|Elsa Valencia Giraldo
|Femenino
|84 años
|150
|Cali
|María Cristina Suárez Rendón
|Femenino
|38 años
|151
|Cali
|I S P S
|Masculino
|12 años
|152
|Cali
|Yamileth Rojas Riascos
|Femenino
|48 años
|153
|Cali
|Juan Francisco Barrios Joly
|Masculino
|72 años
|154
|Cali
|Juan Guillermo Mosquera
|Masculino
|19 años
|155
|Cali
|Karroll Paola Mora Pelaez
|Femenino
|45 años
|156
|Cali
|E L M
|Masculino
|16 años
|157
|Cali
|Julia Amelia Palta Paz
|Femenino
|76 años
|158
|Cali
|Juan Pablo Arango García
|Masculino
|24 años
|159
|Cali
|Maria Esmeralda Órdoñez de Pérez
|Femenino
|84 años
|160
|Cali
|Isabel Castillo de Contreras
|Femenino
|94 años
|161
|Cali
|Miguel Enrique Abuchar Porras
|Masculino
|73 años
|162
|Cali
|Patricia del Pilar Jiménez Burbano
|Femenino
|60 años
|163
|Cali
|Angie Isabella Castaño Melo
|Femenino
|20 años
|164
|Cali
|Yenci Lorena Delgado Restrepo
|Femenino
|22 años
|165
|Cali
|Faisuly Rojas Foronda
|Femenino
|50 años
|166
|Cali
|Ana Ludivia Bernal Arciniegas
|Femenino
|58 años
|167
|Cali
|Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon
|Femenino
|69 años
|168
|Cali
|Sandra Stella Duque Burgos
|Femenino
|57 años
|169
|Cali
|Luz Nelly Guerrero Nuñez
|Femenino
|35 años
|170
|Cali
|A L M
|Femenino
|13 años
|171
|Cali
|Angelica Alzate Orozco
|Femenino
|42 años
|172
|Cali
|Alejandro Martínez Prado
|Masculino
|55 años
|173
|Cali
|Xiomara Angelica Agredo Galvez
|Femenino
|36 años
|174
|Cali
|Luis Emilio Contreras Castillo
|Masculino
|66 años
|175
|Cali
|Elsa Ortiz Prieto
|Femenino
|81 años
|176
|Cali
|Gloria Ines Zorrilla Gómez
|Femenino
|61 años
|177
|Cali
|Doris Niño Vera
|Femenino
|71 años
|178
|Cali
|Jhon Fleider Gómez Grajales
|Masculino
|59 años
|179
|Cali
|Merzori Sánchez López
|Femenino
|50 años
|180
|Cali
|Helda Nubia Aristizabal Aristizabal
|Femenino
|58 años
|181
|Cali
|Ricardo López Arango
|Masculino
|75 años
|182
|Cali
|Catherin López Saldarriaga
|Femenino
|44 años
|183
|Cali
|V G R
|Femenino
|7 años
|184
|Cali
|Amparo Jaramillo Eastman
|Femenino
|73 años
|185
|Cali
|María del Rosario Caicedo Bravo
|Femenino
|19 años
|186
|Cali
|Rosalba Montañez Arias
|Femenino
|54 años
|187
|Cali
|Jairo Hernan Saavedra Cardona
|Masculino
|62 años
|188
|Cali
|Nur Zuñiga de Gallego
|Femenino
|70 años
|189
|Cali
|Dario Patiño Rivera
|Masculino
|77 años
|190
|Cali
|Juan David Cano Pabon
|Masculino
|31 años
|191
|Cali
|Blanca Victoria Caicedo López
|Femenino
|61 años
|192
|Cali
|Jorge Enrique Pinchao
|Masculino
|80 años
|193
|Cali
|Efren Caicedo López
|Masculino
|65 años
|194
|Cali
|Luz Angela Martínez Ruiz
|Femenino
|54 años
|195
|Cali
|Héctor Gallego Ocampo
|Masculino
|83 años
|196
|Cali
|María Nelsida Hincapié Martínez
|Femenino
|72 años
|197
|Cali
|Luz Aida Hincapié Martínez
|Femenino
|64 años
|198
|Cali
|María del Socorro Hincapié Martínez
|Femenino
|68 años
|199
|Cali
|L M F
|Femenino
|10 años
|200
|Cali
|Juan Felipe Ramírez García
|Masculino
|27 años
|201
|Cali
|Gloria Inés Jiménez Saa
|Femenino
|85 años
|202
|Cali
|Kevin Andrés Cadavid Duque
|Masculino
|33 años
|203
|Cali
|Jazmín Montoya Castaño
|Femenino
|34 años
|204
|Cali
|Maria Adiela Osorio de Ramírez
|Femenino
|76 años
|205
|Cali
|Esperanza Jiménez Saa
|Femenino
|90 años
|206
|Cali
|María Isabel Jiménez Escarria
|Femenino
|58 años
|207
|Cali
|Nubia Esperanza Velasquez García
|Femenino
|57 años
|208
|Buenaventura
|Carlos Alberto Rosero Pretel
|Masculino
|55 años
|209
|Buenaventura
|Mabel Cristina Carvajal Posada
|Femenino
|57 años
|210
|Buenaventura
|Martha Patricia Correa Grueso
|Femenino
|50 años
|211
|Buenaventura
|Washington Segura Garcés
|Masculino
|49 años
|212
|Buenaventura
|Guillermina Angulo Torres
|Femenino
|46 años
|213
|Buenaventura
|Arnulfo Rojas Renteria
|Masculino
|74 años
|214
|Buenaventura
|José Joaquin Rodriguez Galindo
|Masculino
|76 años
|215
|Buenaventura
|D D A
|Femenino
|16 años
|216
|Buenaventura
|Dilia Gongora Suican
|Femenino
|66 años
|217
|Buga
|A R G
|Masculino
|8 años
|218
|Buga
|Paola Andrea Quintero Daza
|Femenino
|34 años
|219
|Buga
|J A M Q
|Masculino
|6 años
|220
|Buga
|M J L T
|Femenino
|6 años
|221
|Buga
|E B A
|Masculino
|6 años
|222
|Buga
|Jesús Alfonso González
|Masculino
|28 años
|223
|Sevilla
|Maria Edilma Gutiérrez de Muñoz
|Femenino
|81 años
|224
|Sevilla
|Aristóbulo Muñoz Restrepo
|Masculino
|83 años
|225
|Sevilla
|Luz Meri Cartagena Hermira
|Femenino
|53 años
|226
|Tuluá
|José Norberto Gómez Valencia
|Masculino
|73 años
|227
|Tuluá
|Aliro Cardona Castillo
|Masculino
|70 años
|228
|Roldanillo
|Juan Carlos García Castañeda
|Masculino
|30 años
|229
|Roldanillo
|Omaira Ramírez de Salcedo
|Femenino
|85 años
|230
|Roldanillo
|Magnolia García Lugo
|Femenino
|57 años
|231
|Roldanillo
|Guillermo Baldion
|Masculino
|78 años
|232
|Roldanillo
|Miguel Antonio Herrera Bueno
|Masculino
|88 años
|233
|Roldanillo
|María Ludivia Giraldo Rubio
|Femenino
|80 años
|234
|Santander de Quilichao
|L J C L
|Masculino
|4 Meses
|235
|Quibdó
|Bibiana Buitrago Zuluaga
|Femenino
|36 años
|236
|Quibdó
|Daniela Sánchez Morales
|Femenino
|28 años
|237
|Quibdó
|Juan Antonio Galeano Restrepo
|Masculino
|35 años
|238
|Quibdó
|Juan Camilo Moreno Sánchez
|Masculino
|25 años
|239
|Quibdó
|John Ricardo Parra Blandon
|Masculino
|46 años
|240
|Quibdó
|Yonny Rocío Salas Duque
|Femenino
|42 años
|241
|Quibdó
|María Daniela Ruiz Hinestroza
|Femenino
|35 años
|242
|Quibdó
|Keisy Lidsay Parra Sánchez
|Femenino
|19 años
|243
|Quibdó
|Bertha Helena Roa Ramírez
|Femenino
|38 años
|244
|Quibdó
|Horacio Antonio Mosquera Mena
|Masculino
|72 años
|245
|Quibdó
|Luis Alberto Rivas Salguero
|Masculino
|39 años
|246
|Quibdó
|J M V V
|Masculino
|5 años
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