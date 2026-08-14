Medicina Legal identifica a las víctimas del terremoto

Medicina Legal identifica a las víctimas del terremoto

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido 260 cuerpos relacionados con el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en el suroccidente del país. De ellos, ha logrado identificar a 246 personas (corte 7:00 p.m. del 13 de agosto).
Los cuerpos provienen principalmente de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. La entrega de los restos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en las sedes correspondientes de cada municipio.

Lista oficial de víctimas identificadas


Unidad Básica Nombre Sexo Edad
1 Manizales Fernando Alonso González Masculino 70 años
2 Manizales Catalina Arango Sandoval Femenino 18 años
3 Manizales Oscar de Jesús Henao Marín Masculino 78 años
4 Manizales Luis Alberto Duque Cortes Masculino 42 años
5 Manizales Graciela Zapata López Femenino 72 años
6 Belén de Umbría José Yovany Agudelo Sánchez Masculino 46 años
7 Cartago Elizabet Osorio Henao Femenino 66 años
8 Cartago Sandra Milena Molina Martínez Masculino 31 años
9 Cartago Leonor Panesso de Marín Femenino 81 años
10 Cartago Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez Masculino 70 años
11 Pereira Lina Marcela Rodas Cuartas Femenino 37 años
12 Pereira Julián Andrés Mejía Moreno Masculino 27 años
13 Pereira Sandra Patricia Chica Montoya Femenino 47 años
14 Pereira Gilberto de Jesus Giraldo Lopez Masculino 74 años
15 Pereira Pilar Jiménez Toquica Femenino 81 años
16 Pereira Sergina Moncada Aguirre Femenino 71 años
17 Pereira Argensola del Socorro González Gutiérrez Femenino 82 años
18 Pereira Paula Andrea Franco Bustamante Femenino 44 años
19 Pereira Dargui González Guerrero Masculino 49 años
20 Pereira Angela María Acosta González Femenino 46 años
21 Pereira Juan Manuel Toro Sánchez Masculino 30 años
22 Pereira Wilson de Jesús Largo Trejos Masculino 57 años
23 Pereira Luis Fernando Ossa Hernández Masculino 62 años
24 Pereira Pedronel Diaz Diaz Masculino 64 años
25 Pereira Aracelly Daza Valencia Femenino 61 años
26 Pereira Juan Carlos Gil Ulloa Masculino 47 años
27 Pereira R D R Q Masculino 17 años
28 Pereira Derly Angelica Martínez Flórez Femenino 25 años
29 Pereira Vanessa Gómez Molina Femenino 28 años
30 Pereira Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía Femenino 38 años
31 Pereira Kevin Styven Álvarez Mosquera Masculino 30 años
32 Pereira Rosa Angelica Maya Maya Femenino 76 años
33 Pereira María Mariela Granada Echeverry Femenino 67 años
34 Pereira Guillermo Orrego Flórez Masculino 59 años
35 Pereira Blanca Libia Hincapié Londoño Femenino 82 años
36 Pereira José Fernando Valencia Cañas Masculino 51 años
37 Pereira Nubredin Ortiz Londoño Masculino 85 años
38 Pereira Sorley Aracelly Villa Guevara Femenino 64 años
39 Pereira Aleida Campiño Trujillo Femenino 63 años
40 Pereira Magola Quiceno López Femenino 71 años
41 Pereira Andrea Carolina Puliche Blandon Femenino 30 años
42 Pereira Mariana Santa Gómez Femenino 65 años
43 Pereira Pablo Andrés Rivera Avirama Masculino 26 años
44 Pereira María Dalila Moncada Aguirre Femenino 84 años
45 Pereira José Fernando Granada Gutiérrez Masculino 60 años
46 Pereira Flor de María González de Arenas Femenino 85 años
47 Pereira Juan Carlos Aristizabal López Masculino 62 años
48 Pereira L S L H Femenino 10 años
49 Pereira Sigifredo Heredia Manso Masculino 65 años
50 Pereira María Leticia Hernández Rendon Femenino 60 años
51 Pereira Fanny Moncada Aguirre Femenino 66 años
52 Pereira Yaneth Ensueño Álzate Sánchez Femenino 59 años
53 Pereira Sofia Martínez Martínez Femenino 38 años
54 Pereira Floralba Londoño Pulgarín Femenino 63 años
55 Pereira Martha Lucía Gómez Grisales Femenino 43 años
56 Pereira Daniela Gutiérrez Tangarife Femenino 30 años
57 Pereira Juan José Zapata Chica Masculino 19 años
58 Pereira Jesús Emilio Castro Hincapié Masculino 55 años
59 Pereira María Valeria Arcila Roldan Femenino 25 años
60 Pereira María Elvia Ruiz de Jiménez Femenino 69 años
61 Pereira María Estrella Benitez Herrera Femenino 69 años
62 Pereira Valentina Gallego Osorio Femenino 27 años
63 Pereira Jhon Jairo Zuluaga Masculino 53 años
64 Pereira María Rosalba Morales Batero Femenino 76 años
65 Pereira Anselmo Guevara Navarro Masculino 76 años
66 Pereira Carlos Alberto Jaramillo Duque Masculino 30 años
67 Pereira Julián Arango Hernández Masculino 62 años
68 Pereira Jorge Luis Muñoz Marín Masculino 69 años
69 Pereira Jorge Luis Guevara Aguilar Masculino 53 años
70 Pereira María Catalina López Vasquez Femenino 46 años
71 Pereira Teresita Meza de López Femenino 77 años
72 Pereira Iván Felipe Morales Grajales Masculino 21 años
73 Pereira Kevin Diaz Hernández Masculino 19 años
74 Pereira Flor María Martínez de Chaux Femenino 73 años
75 Pereira María Cristina Giraldo Hernández Femenino 83 años
76 Pereira Gloria Amparo Monsalve Álvarez Femenino 68 años
77 Pereira Ceneida Ramírez Arango Femenino 45 años
78 Pereira Richard Alejandro Cardona Cañaveral Masculino 22 años
79 Pereira María Melida Toro de Sossa Femenino 75 años
80 Pereira Susana López de Guzman Femenino 86 años
81 Pereira Leidy Marcela Morales Arias Femenino 34 años
82 Pereira Alberto Gómez Agudelo Masculino 92 años
83 Pereira Ofelia Franco de Zapata Femenino 73 años
84 Pereira Luz María Hinestroza Renteria Femenino 51 años
85 Pereira Mario Ceballos Jaramillo Masculino 70 años
86 Pereira María Dolores Hoyos de Ruiz Femenino 76 años
87 Pereira Carlos Alberto Guzman López Masculino 64 años
88 Pereira Nubia Bonilla Álzate Femenino 86 años
89 Pereira Arnulfo Galeano Buitrago Masculino 83 años
90 Pereira Carlos Hernán Escarria Maldonado Masculino 44 años
91 Pereira Humberto Aguirre García Masculino 81 años
92 Pereira Cinthia Silieth Ortega Serrano Femenino 38 años
93 Pereira Ana Silvia Rodríguez Daza Femenino 70 años
94 Pereira Miguel Ángel Fernández Estrada Masculino 35 años
95 Pereira Carlos Augusto Vargas Rodriguez Masculino 65 años
96 Pereira Ana Victoria Mejía Osorio Femenino 48 años
97 Pereira Luis Carlos Velasco Gutiérrez Masculino 63 años
98 Pereira José Manuel Castaño Tejada Masculino 72 años
99 Pereira Manuel Enrique Gómez Ariza Masculino 59 años
100 Pereira Jhon Alexander Motato Masculino 40 años
101 Pereira Rafael Antonio Aquino Ceballos Masculino 41 años
102 Pereira Irma Rodríguez Daza Femenino 80 años
103 Armenia-Calarcá Yessica Lorena Cespedes Rondon Femenino 34 años
104 Armenia-Calarcá Daniel Gutiérrez Arias Masculino 84 años
105 Armenia-Calarcá Diana Marcela Duque Guzmán Femenino 42 años
106 Popayán Carlos Ernesto Rennella Campo Masculino 45 años
107 Cali Dey Levy Potosí Arango Masculino 35 años
108 Cali Carlos Andrés Cortés Palacios Masculino 45 años
109 Cali Omar Esquivel González Masculino 48 años
110 Cali N N V C Femenino 8 años
111 Cali Jeider Orlando Fomseca Gil Masculino 24 años
112 Cali Angie Lizeth Perlaza Estupiñán Femenino 25 años
113 Cali Mariano Cadena Quiñones Masculino 43 años
114 Cali Ana Gabriela Aguirre García Femenino 20 años
115 Cali Jaime Bonilla Victoria Masculino 55 años
116 Cali Andrés Felipe Escobar González Masculino 22 años
117 Cali Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez Masculino 28 años
118 Cali Ana Lucelly Adarbe Núñez Femenino 45 años
119 Cali María Patricia Vasquez Bautista Femenino 68 años
120 Cali Edwin Marino Rodriguez Victoria Masculino 56 años
121 Cali Miriam Del Socorro Quintero Ramírez Femenino 64 años
122 Cali Miriam de Jesus Wilches de Palacio Femenino 81 años
123 Cali Laura Johanna Reyes Pinilla Femenino 28 años
124 Cali S T A M Femenino 10 años
125 Cali Rosa Matilde Rodriguez Calvache Femenino 78 años
126 Cali Carlos Modesto Olivo Jiménez Masculino 68 años
127 Cali Jhon Edwar Viedman Ceballos Masculino 29 años
128 Cali Francisney Mambuscay Benachi Masculino 45 años
129 Cali Gloria del Carmen Rosero Popayán Femenino 41 años
130 Cali Sofya Saavedra Caycedo Femenino 23 años
131 Cali Ana Beiba López Femenino 83 años
132 Cali John Harold Caicedo Banguera Masculino 43 años
133 Cali Mónica Lorena Mera Murillo Femenino 40 años
134 Cali Nelly Cecilia Meneses Obando Femenino 74 años
135 Cali Angela Julieth Muñoz Torres Femenino 36 años
136 Cali Germán Sarria Arboleda Masculino 66 años
137 Cali Fabio Arana Tobar Masculino 49 años
138 Cali Ofelia Giraldo Osorio Femenino 85 años
139 Cali Luz Dary Osorio Giraldo Femenino 63 años
140 Cali Maria Idaly Salazar Piedrahita Femenino 79 años
141 Cali Guillermo Atehortua González Masculino 78 años
142 Cali T A B Masculino 12 años
143 Cali Angie Giovanna Trujillo Sánchez Femenino 37 años
144 Cali María Leidy Scarpetta Ruiz Femenino 39 años
145 Cali Olga Borja Femenino 87 años
146 Cali Pedro Noe Chaguendo Concha Masculino 72 años
147 Cali David Steven Restrepo Moreno Masculino 25 años
148 Cali Lennin Dinay Ruiz Fernández Femenino 37 años
149 Cali Elsa Valencia Giraldo Femenino 84 años
150 Cali María Cristina Suárez Rendón Femenino 38 años
151 Cali I S P S Masculino 12 años
152 Cali Yamileth Rojas Riascos Femenino 48 años
153 Cali Juan Francisco Barrios Joly Masculino 72 años
154 Cali Juan Guillermo Mosquera Masculino 19 años
155 Cali Karroll Paola Mora Pelaez Femenino 45 años
156 Cali E L M Masculino 16 años
157 Cali Julia Amelia Palta Paz Femenino 76 años
158 Cali Juan Pablo Arango García Masculino 24 años
159 Cali Maria Esmeralda Órdoñez de Pérez Femenino 84 años
160 Cali Isabel Castillo de Contreras Femenino 94 años
161 Cali Miguel Enrique Abuchar Porras Masculino 73 años
162 Cali Patricia del Pilar Jiménez Burbano Femenino 60 años
163 Cali Angie Isabella Castaño Melo Femenino 20 años
164 Cali Yenci Lorena Delgado Restrepo Femenino 22 años
165 Cali Faisuly Rojas Foronda Femenino 50 años
166 Cali Ana Ludivia Bernal Arciniegas Femenino 58 años
167 Cali Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon Femenino 69 años
168 Cali Sandra Stella Duque Burgos Femenino 57 años
169 Cali Luz Nelly Guerrero Nuñez Femenino 35 años
170 Cali A L M Femenino 13 años
171 Cali Angelica Alzate Orozco Femenino 42 años
172 Cali Alejandro Martínez Prado Masculino 55 años
173 Cali Xiomara Angelica Agredo Galvez Femenino 36 años
174 Cali Luis Emilio Contreras Castillo Masculino 66 años
175 Cali Elsa Ortiz Prieto Femenino 81 años
176 Cali Gloria Ines Zorrilla Gómez Femenino 61 años
177 Cali Doris Niño Vera Femenino 71 años
178 Cali Jhon Fleider Gómez Grajales Masculino 59 años
179 Cali Merzori Sánchez López Femenino 50 años
180 Cali Helda Nubia Aristizabal Aristizabal Femenino 58 años
181 Cali Ricardo López Arango Masculino 75 años
182 Cali Catherin López Saldarriaga Femenino 44 años
183 Cali V G R Femenino 7 años
184 Cali Amparo Jaramillo Eastman Femenino 73 años
185 Cali María del Rosario Caicedo Bravo Femenino 19 años
186 Cali Rosalba Montañez Arias Femenino 54 años
187 Cali Jairo Hernan Saavedra Cardona Masculino 62 años
188 Cali Nur Zuñiga de Gallego Femenino 70 años
189 Cali Dario Patiño Rivera Masculino 77 años
190 Cali Juan David Cano Pabon Masculino 31 años
191 Cali Blanca Victoria Caicedo López Femenino 61 años
192 Cali Jorge Enrique Pinchao Masculino 80 años
193 Cali Efren Caicedo López Masculino 65 años
194 Cali Luz Angela Martínez Ruiz Femenino 54 años
195 Cali Héctor Gallego Ocampo Masculino 83 años
196 Cali María Nelsida Hincapié Martínez Femenino 72 años
197 Cali Luz Aida Hincapié Martínez Femenino 64 años
198 Cali María del Socorro Hincapié Martínez Femenino 68 años
199 Cali L M F Femenino 10 años
200 Cali Juan Felipe Ramírez García Masculino 27 años
201 Cali Gloria Inés Jiménez Saa Femenino 85 años
202 Cali Kevin Andrés Cadavid Duque Masculino 33 años
203 Cali Jazmín Montoya Castaño Femenino 34 años
204 Cali Maria Adiela Osorio de Ramírez Femenino 76 años
205 Cali Esperanza Jiménez Saa Femenino 90 años
206 Cali María Isabel Jiménez Escarria Femenino 58 años
207 Cali Nubia Esperanza Velasquez García Femenino 57 años
208 Buenaventura Carlos Alberto Rosero Pretel Masculino 55 años
209 Buenaventura Mabel Cristina Carvajal Posada Femenino 57 años
210 Buenaventura Martha Patricia Correa Grueso Femenino 50 años
211 Buenaventura Washington Segura Garcés Masculino 49 años
212 Buenaventura Guillermina Angulo Torres Femenino 46 años
213 Buenaventura Arnulfo Rojas Renteria Masculino 74 años
214 Buenaventura José Joaquin Rodriguez Galindo Masculino 76 años
215 Buenaventura D D A Femenino 16 años
216 Buenaventura Dilia Gongora Suican Femenino 66 años
217 Buga A R G Masculino 8 años
218 Buga Paola Andrea Quintero Daza Femenino 34 años
219 Buga J A M Q Masculino 6 años
220 Buga M J L T Femenino 6 años
221 Buga E B A Masculino 6 años
222 Buga Jesús Alfonso González Masculino 28 años
223 Sevilla Maria Edilma Gutiérrez de Muñoz Femenino 81 años
224 Sevilla Aristóbulo Muñoz Restrepo Masculino 83 años
225 Sevilla Luz Meri Cartagena Hermira Femenino 53 años
226 Tuluá José Norberto Gómez Valencia Masculino 73 años
227 Tuluá Aliro Cardona Castillo Masculino 70 años
228 Roldanillo Juan Carlos García Castañeda Masculino 30 años
229 Roldanillo Omaira Ramírez de Salcedo Femenino 85 años
230 Roldanillo Magnolia García Lugo Femenino 57 años
231 Roldanillo Guillermo Baldion Masculino 78 años
232 Roldanillo Miguel Antonio Herrera Bueno Masculino 88 años
233 Roldanillo María Ludivia Giraldo Rubio Femenino 80 años
234 Santander de Quilichao L J C L Masculino 4 Meses
235 Quibdó Bibiana Buitrago Zuluaga Femenino 36 años
236 Quibdó Daniela Sánchez Morales Femenino 28 años
237 Quibdó Juan Antonio Galeano Restrepo Masculino 35 años
238 Quibdó Juan Camilo Moreno Sánchez Masculino 25 años
239 Quibdó John Ricardo Parra Blandon Masculino 46 años
240 Quibdó Yonny Rocío Salas Duque Femenino 42 años
241 Quibdó María Daniela Ruiz Hinestroza Femenino 35 años
242 Quibdó Keisy Lidsay Parra Sánchez Femenino 19 años
243 Quibdó Bertha Helena Roa Ramírez Femenino 38 años
244 Quibdó Horacio Antonio Mosquera Mena Masculino 72 años
245 Quibdó Luis Alberto Rivas Salguero Masculino 39 años
246 Quibdó J M V V Masculino 5 años



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