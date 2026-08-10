Presidente De la Espriella reporta 188 desaparecidos tras el terremoto

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó en las últimas horas un nuevo balance de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el lunes 10 de agosto.Según el reporte del mandatario, hay 188 personas desaparecidas, principalmente asociadas a las zonas afectadas en el Valle del Cauca y Chocó.Las cifras de fallecidos y heridos se mantienen en revisión, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.De la Espriella, tras reunirse con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Éder, también anunció el despliegue de más de 1.000 hombres de la fuerza pública desde las primeras horas de este martes para garantizar el orden en Cali, ante intentos de saqueo registrados en algunas zonas.El Gobierno mantiene la declaratoria de emergencia nacional y los Puestos de Mando Unificado activos en varias ciudades.El presidente reiteró que la prioridad sigue siendo el rescate de personas atrapadas y la atención a las víctimas.Las autoridades advirtieron que el balance continúa siendo preliminar y se actualizará a medida que avancen las operaciones.