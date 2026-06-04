El precio del dólar en Colombia para HOY

Dólar en Colombia (TRM) Cargando... Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

¿Qué es la TRM?

¿Para qué sirve la TRM?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial que refleja cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar estadounidense. Es certificada diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por entidades financieras autorizadas.Importaciones y exportaciones. Pago de servicios internacionales. Conversión de contratos en dólares. Seguimiento del mercado cambiario. Referencia para viajeros e inversionistas.El valor actualizado aparece al inicio de esta página y corresponde a la TRM vigente certificada oficialmente.No. Las casas de cambio compran y venden divisas a precios diferentes, por lo que sus cotizaciones pueden variar respecto a la TRM oficial.La Superintendencia Financiera de Colombia.La TRM se certifica diariamente y suele tener vigencia de un día hábil.