El precio del dólar en Colombia para HOY

El precio del dólar en Colombia para HOY

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Consulte aquí el precio del dólar hoy en Colombia según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial certificada por la Superintendencia Financiera.

Esta página se actualiza diariamente con el valor vigente del dólar estadounidense frente al peso colombiano.

Dólar en Colombia (TRM)
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

¿Qué es la TRM? 

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial que refleja cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar estadounidense. Es certificada diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por entidades financieras autorizadas. 

¿Para qué sirve la TRM? 

Importaciones y exportaciones. Pago de servicios internacionales. Conversión de contratos en dólares. Seguimiento del mercado cambiario. Referencia para viajeros e inversionistas.


¿Cuánto está el dólar hoy en Colombia?
El valor actualizado aparece al inicio de esta página y corresponde a la TRM vigente certificada oficialmente.

¿La TRM es igual al dólar de las casas de cambio?
No. Las casas de cambio compran y venden divisas a precios diferentes, por lo que sus cotizaciones pueden variar respecto a la TRM oficial.

¿Quién calcula la TRM?
La Superintendencia Financiera de Colombia.

¿Cada cuánto cambia?
La TRM se certifica diariamente y suele tener vigencia de un día hábil.
Excelsio Media

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