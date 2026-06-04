El precio del dólar en Colombia para HOY

Esta página se actualiza diariamente con el valor vigente del dólar estadounidense frente al peso colombiano.
Dólar en Colombia (TRM)
Cargando...
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
¿Qué es la TRM?La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial que refleja cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar estadounidense. Es certificada diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por entidades financieras autorizadas.
¿Para qué sirve la TRM?Importaciones y exportaciones. Pago de servicios internacionales. Conversión de contratos en dólares. Seguimiento del mercado cambiario. Referencia para viajeros e inversionistas.
¿Cuánto está el dólar hoy en Colombia?
El valor actualizado aparece al inicio de esta página y corresponde a la TRM vigente certificada oficialmente.
¿La TRM es igual al dólar de las casas de cambio?
No. Las casas de cambio compran y venden divisas a precios diferentes, por lo que sus cotizaciones pueden variar respecto a la TRM oficial.
¿Quién calcula la TRM?
La Superintendencia Financiera de Colombia.
¿Cada cuánto cambia?
La TRM se certifica diariamente y suele tener vigencia de un día hábil.
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook