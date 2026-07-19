Kiev sufre daños severos tras un gran ataque con misiles balísticos rusos

La capital de Ucrania, Kiev, fue blanco de un intenso ataque nocturno perpetrado por fuerzas rusas con misiles balísticos, provocando fuertes explosiones e incendios en zonas residenciales.

Los impactos generaron la destrucción total de viviendas e inmuebles, afectando gravemente los bienes de la población civil.Los testimonios de los sobrevivientes reflejan la urgencia con la que se vivieron las evacuaciones. Una residente local relató que les resultó imposible huir a través de la entrada principal de su edificio debido al estado de la estructura, viéndose obligados a escapar apresuradamente a través de las ventanas del primer piso. La ciudadana detalló con desolación que el fuego consumió por completo sus pertenencias y sus vehículos familiares.Los equipos de bomberos se desplegaron de inmediato en las áreas afectadas para combatir las llamas que devoraban automóviles e interiores de los apartamentos. Asimismo, personal de asistencia médica brindó atención a los ciudadanos damnificados en medio de calles anegadas por las mangueras de rescate.Mientras tanto, los habitantes regresaron a sus hogares dañados durante el amanecer para revisar las habitaciones destruidas, ventanas rotas y escombros esparcidos en el interior de sus viviendas.Reporte original de Reuters: Russia batters Kyiv in major ballistic missile attack

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