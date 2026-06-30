Gabinete ministerial del presidente electo Abelardo de la Espriella

Gabinete ministerial del presidente electo Abelardo de la Espriella

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Avanza la conformación del gabinete ministerial del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto de 2026.
Hasta el momento, así va la conformación del gabinete y la especulación de posibles nombres. 

- Ministro del Interior - Rodrigo Lara Restrepo - confirmado

- Comercio, Industria y Turismo - Mauricio Gómez Amín - no confirmado

- Ambiente: Fabio Arjona - no confirmado

- Vivienda - Jaime Beltrán (o Jaime Andrés Beltrán - no confirmado

- Agricultura - Indalecio Dangond - no confirmado

- Cancillería (Relaciones Exteriores) - Viviane Morales - no confirmado

Desde el equipo de transición se ha indicado que las designaciones restantes se anunciarán de manera progresiva en las próximas semanas, priorizando perfiles con experiencia, capacidad técnica y compromiso con los ejes programáticos de “recuperar el rumbo” del país en materia de seguridad, economía, lucha contra la corrupción y restablecimiento de las instituciones.

El presidente electo Abelardo de la Espriella ha reiterado su intención de conformar un gabinete plural, con representación de diferentes regiones y sectores, que permita ejecutar con eficacia el mandato recibido en las urnas.

Excelsio Media

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