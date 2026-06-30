confirmado

Avanza la conformación del gabinete ministerial del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto de 2026.Hasta el momento, así va la conformación del gabinete y la especulación de posibles nombres.Rodrigo Lara Restrep

- Comercio, Industria y Turismo - Mauricio Gómez Amín - no confirmado



- Ambiente: Fabio Arjona - no confirmado



- Vivienda - Jaime Beltrán (o Jaime Andrés Beltrán - no confirmado



- Agricultura - Indalecio Dangond - no confirmado



- Cancillería (Relaciones Exteriores) - Viviane Morales - no confirmado



Desde el equipo de transición se ha indicado que las designaciones restantes se anunciarán de manera progresiva en las próximas semanas, priorizando perfiles con experiencia, capacidad técnica y compromiso con los ejes programáticos de “recuperar el rumbo” del país en materia de seguridad, economía, lucha contra la corrupción y restablecimiento de las instituciones.



El presidente electo Abelardo de la Espriella ha reiterado su intención de conformar un gabinete plural, con representación de diferentes regiones y sectores, que permita ejecutar con eficacia el mandato recibido en las urnas.

