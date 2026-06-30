Gabinete ministerial del presidente electo Abelardo de la Espriella

Hasta el momento, así va la conformación del gabinete y la especulación de posibles nombres.
- Ministro del Interior - Rodrigo Lara Restrepo - confirmado
- Comercio, Industria y Turismo - Mauricio Gómez Amín - no confirmado
- Ambiente: Fabio Arjona - no confirmado
- Vivienda - Jaime Beltrán (o Jaime Andrés Beltrán - no confirmado
- Agricultura - Indalecio Dangond - no confirmado
- Cancillería (Relaciones Exteriores) - Viviane Morales - no confirmado
Desde el equipo de transición se ha indicado que las designaciones restantes se anunciarán de manera progresiva en las próximas semanas, priorizando perfiles con experiencia, capacidad técnica y compromiso con los ejes programáticos de “recuperar el rumbo” del país en materia de seguridad, economía, lucha contra la corrupción y restablecimiento de las instituciones.
El presidente electo Abelardo de la Espriella ha reiterado su intención de conformar un gabinete plural, con representación de diferentes regiones y sectores, que permita ejecutar con eficacia el mandato recibido en las urnas.
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook