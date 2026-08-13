Colombia se suma a alianza militar liderada por EE. UU. contra los carteles de droga

“Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, afirmó Hegseth durante el encuentro.

Colombia será el miembro número 19

Una alianza que busca pasar a las operaciones

¿Qué significa para Colombia?

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró en Panamá que el nuevo Gobierno colombiano autorizó operaciones militares conjuntas con Washington para combatir organizaciones calificadas como narcoterroristas.Colombia se incorporó a la, una iniciativa liderada por Estados Unidos para coordinar acciones contra organizaciones del narcotráfico y otras redes criminales transnacionales, en un giro significativo de la política de seguridad del país frente a Washington.El anuncio fue hecho este miércoles por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una reunión de los países integrantes de la coalición en Panamá. Según Hegseth, el Gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella solicitó la colaboración de Estados Unidos para realizarcontra el denominado narcoterrorismo.El funcionario estadounidense no ofreció detalles sobre el alcance, el calendario ni las condiciones bajo las cuales se desarrollarían esas operaciones. El Gobierno colombiano tampoco había emitido, al momento del anuncio, una declaración pública sobre las afirmaciones realizadas por Hegseth.La incorporación de Colombia convierte al país en el **integrante número 19** de la iniciativa conocida como *Shield of the Americas* o **Escudo de las Américas**, surgida de una cumbre promovida por el presidente estadounidense Donald Trump en marzo de 2026.La coalición busca coordinar las capacidades militares y de seguridad de los países participantes para combatir organizaciones criminales transnacionales, particularmente los carteles de la droga. Estados Unidos también plantea utilizar la alianza para enfrentar otras amenazas que considera vinculadas con la seguridad del hemisferio.La llegada de Colombia representa un cambio frente a la posición mantenida por el anterior Gobierno de Gustavo Petro, que no participó en la cumbre inicial impulsada por Trump. El nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, asumió el cargo la semana pasada y había manifestado previamente su intención de estrechar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad.Durante la reunión en Panamá participaron representantes de los 19 países de la coalición. El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, explicó que los miembros acordaron avanzar en planes específicos contra las redes criminales, definir responsabilidades y establecer grupos de trabajo con objetivos y plazos concretos.Estados Unidos espera tener listo un, según explicó Donovan. También se planteó que diferentes países asuman el liderazgo de operaciones o iniciativas en determinadas regiones.Hegseth, por su parte, aseguró que Washington está decidido a desmantelar las organizaciones de narcotráfico que, según Estados Unidos, amenazan la seguridad y la soberanía de los países del hemisferio.El secretario utilizó además un tono particularmente contundente al presentar la nueva etapa de la alianza y anunció como lema de la coalición:La incorporación de Colombia puede tener consecuencias importantes para la estrategia nacional contra grupos armados y estructuras dedicadas al narcotráfico, debido a la posibilidad de una mayor cooperación en materia de inteligencia, capacidades militares y operaciones coordinadas con Estados Unidos.Sin embargo, la declaración de Hegseth sobreabre interrogantes sobre el alcance concreto de la participación estadounidense en Colombia, particularmente respecto de la presencia de personal militar extranjero, las reglas de operación y el marco jurídico aplicable.El anuncio también se produce en un momento en que la administración Trump ha endurecido su estrategia contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico en América Latina. Hegseth ha defendido una política que considera a estas estructuras como amenazas de seguridad que deben ser enfrentadas mediante acciones militares más contundentes.Durante su intervención en Panamá, además, Hegseth pidió a los países latinoamericanos rechazar la jurisdicción de lay cuestionó el papel de ese tribunal frente a las operaciones estadounidenses contra presuntos narcotraficantes.Por ahora, uno de los principales interrogantes en Colombia es qué tipo de operaciones contempla exactamente el nuevo esquema de cooperación y bajo qué condiciones podrían participar fuerzas estadounidenses en acciones dentro del territorio colombiano.