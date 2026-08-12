De La Espriella anunció que decretará la Emergencia Económica

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“Le informo al país que he decidido hacer uso de la Emergencia Económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde”.Así lo anunció el Presidente Abelardo De La Espriella en declaración a los medios de comunicación en el Palacio de San Carlos, donde aseguró que “la emergencia que propongo va a crear un Fondo Milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales, que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo”.Acompañado de su esposa, la Primera Dama Ana Lucía Pineda, el Mandatario dijo que la Emergencia, además, “deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos en las zonas afectadas”.Explicó que la decisión se adoptó en momentos en que el país atraviesa un momento difícil por la crisis fiscal que enfrenta, la cual calificó como “la más compleja de toda la historia republicana de nuestro país”.En este sentido, sustento que dicha crisis se evidencia por “el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total de recursos en tesorería y un presupuesto público absolutamente desfinanciado”.Con base en los retos que se emanan por el terremoto que afectó a los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca, el Jefe de Estado comentó que, al lado de su equipo económico, estructura “una serie de medidas que son, sin duda, alivios temporales, pero que ayudan, que tienen que ver con el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del Gobierno; subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas; medidas de alivio tributario y financiero; apoyos económicos para las familias más vulnerables, y mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios que han sido afectados por el terremoto”.Por esta razón, insistió en que “con la declaratoria de Emergencia, el Gobierno Nacional envía un claro mensaje de compromiso con la atención prioritaria y eficaz de las necesidades de las víctimas y la reconstrucción de los territorios golpeados por el siniestro que hoy enluta a la Patria. Nuestro corazón, nuestros sentimientos de solidaridad están con las víctimas, no están solos”.En su declaración, el Presidente agradeció a los Héroes de la Patria “que han estado aquí firmes, ayudando a que esta tragedia se pueda resolver” y añadió: “A los policías, a los soldados, a los miembros de la Defensa Civil, a los bomberos, a los voluntarios, a los miembros de la Cruz Roja. Son héroes y estamos agradecidos con ustedes por el trabajo que han hecho”.“También quiero agradecer a toda la ayuda internacional que está llegando para atender esta emergencia que, insisto, enluta a todo el pueblo colombiano. Tengan la certeza de que haremos lo que sea necesario en el marco de la Constitución y la ley, como corresponde, en un Estado de Derecho para atender esta emergencia de la mejor manera y lograr al final de todo este viacrucis que nos ha tocado enfrentar como sociedad, lograr que en medio de esta crisis y de esta tragedia podamos resurgir como país y como sociedad. Un abrazo a todas las víctimas, a sus familiares”, anotó.