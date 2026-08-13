UNGRD entrega actualización oficial de víctimas y daños del terremoto 7,4 del 10 de agosto

C ifras oficiales

- 40.753 familias afectadas

- 97.515 personas afectadas

- 273 fallecidos.

- 3.824 heridos.

- 377 desaparecidos (cifra oficial de la Fiscalía General de la Nación).

- 12.584 viviendas destruidas.

- 74.873 viviendas averiadas.

- 172 edificios colapsados

- 2.198 centros educativos afectados.

- 825 centros comunitarios afectados.

- 216 centros de salud afectados.

- 71 acueductos afectados.

- 29 entidades bancarias afectadas.

- 5 aeropuertos afectados

- 242 animales afectados, 99 rescatados.

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El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo, presentó el balance de afectaciones del terremoto cuyo epicentro fue en San José del Palmar (Chocó).las principales cifras reportadas (13 de agosto con corte a las 9:30 a.m.):Parte de la población se encuentra en albergues dispuestos por las autoridades. Las zonas más críticas se concentran en los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y Caldas.Continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños (incluyendo análisis de imágenes satelitales). Ese mismo día se registró una réplica de magnitud 4,2 en la zona del epicentro.