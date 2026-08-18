‘Libro de la Verdad’; el país quiere saber qué pasó: Presidente Abelardo De La Espriella

Presidente anuncia política contra la corrupción

Señalamientos sobre entidades y programas

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El Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó formalmente a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Contraloría el 'Libro Blanco' o 'Libro de la Verdad', un documento que reúne los resultados del proceso de transición gubernamental con información sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la anterior administración.La entrega del libro se realizó este martes en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, en acto que tuvo lugar en el búnker de la Fiscalía. Allí, el Jefe de Estado aseguró que el documento fue elaborado bajo la coordinación del Vicepresidente José Manuel Restrepo durante las semanas comprendidas entre las elecciones presidenciales del 21 de junio y la posesión del nuevo Gobierno, el 7 de agosto.“Pongo formalmente en sus manos el Libro Blanco, con la esperanza de que ustedes harán lo que en derecho corresponde", afirmó el Mandatario, quien manifestó su respeto por la autonomía constitucional de los organismos de control y por la presunción de inocencia de las personas que eventualmente puedan resultar involucradas en la investigación.El Presidente De La Espriella destacó que la entrega del libro responde también a una exigencia ciudadana de conocer el destino de los recursos públicos y establecer quiénes pudieron participar o beneficiarse de las irregularidades señaladas en el documento.“El país quiere saber qué pasó, quiere saber dónde fueron a parar los recursos, quiere saber quiénes participaron en el saqueo, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre", enfatizó el Mandatario.En ese contexto, explicó que durante el proceso de transición fueron examinados documentos e información de diferentes entidades estatales, con los cuales se identificaron presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.El Presidente indicó que no le corresponde al Ejecutivo establecer responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales, sino poner la información en conocimiento de las autoridades competentes para que estas adelanten las investigaciones pertinentes.“No me corresponde, señora Fiscal, declarar la responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal de persona alguna. Esa función le pertenece exclusivamente a la Administración de Justicia y al Ministerio Público", dijo el Mandatario en referencia a la Fiscal Luz Adriana Camargo Garzón.Asimismo, el Presidente afirmó que su Administración tendrá una política de “cero tolerancia" frente a la corrupción y ordenó a ministros, directores y altos funcionarios identificar posibles focos de irregularidades, documentarlos y reportarlos de manera inmediata a las autoridades.“Mi Gobierno será implacable contra la corrupción", recalcó.Como parte de esta estrategia, anunció que las entidades estatales deberán incorporar herramientas de inteligencia artificial, sistemas avanzados de análisis de datos, mecanismos de trazabilidad digital y otras tecnologías para fortalecer el seguimiento a los recursos públicos.“Quiero que cada peso pueda ser rastreado desde el mismo momento en que sale del tesoro hasta el instante en que cumple la finalidad para la cual fue destinado", resaltó.Agregó que estas herramientas tecnológicas deberán permitir detectar posibles anomalías, sobrecostos, contrataciones sospechosas, concentraciones indebidas y patrones relacionados con proveedores que contraten reiteradamente con distintas dependencias del Estado.“No esperemos a que el daño esté hecho. La corrupción se combate antes, durante y después", aseveró el Presidente, quien añadió: “Robarle al Estado es robarle al ciudadano".Durante su intervención, el Mandatario presentó una serie de cifras y cuestionamientos relacionados con diferentes entidades y programas estatales en el gobierno anterior.Entre ellos mencionó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sobre la cual afirmó que se habrían utilizado 856.000 millones de pesos sin urgencia manifiesta y que se habría perdido el rastro de 1,3 billones de pesos.En ese orden, también se refirió a la existencia de una presunta nómina paralela de 900.000 contratos de prestación de servicios, que habría generado un pasivo superior a 5 billones de pesos para las finanzas públicas.En el caso de Air-e, empresa encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica en buena parte de la región Caribe, hizo referencia a pérdidas por 2,5 billones de pesos.El Jefe de Estado, además, aseguró que el presupuesto del Ejército Nacional enfrenta un déficit de 23 billones de pesos.“Por cuenta de la paz total y el jueguito macabro a los congelados con los grupos terroristas, el Ejército Nacional fue castigado presupuestalmente, y hoy tiene un déficit de 23 billones de pesos", puntualizó.En el mismo sentido, el Jefe de Estado indicó que el programa Colombia Mayor requiere cerca de 630.000 millones de pesos mensuales para cumplir sus compromisos por irregularidades perpetradas en su ejecución.“El programa Colombia Mayor está completamente desfinanciado. Se robaron ese dinero y hoy necesita para seguir funcionando cerca de 630.000 millones al mes para cumplir con los compromisos que tenemos como Estado con nuestros viejitos", señaló al respecto.Entre tanto, el Mandatario dijo que el ICETEX, la principal vía de los jóvenes para acceder a la educación superior, sufrió un recorte presupuestal del 70 %.“Hoy, más de 180.000 muchachos no cuentan con el subsidio a la tasa de interés en sus créditos", aseveró.Con relación a la Reforma Agraria, el Jefe de Estado cuestionó el cumplimiento de las metas anunciadas por el anterior gobierno. Afirmó que se planteó la entrega de 1,5 millones de hectáreas, pero que solo se habrían adjudicado poco más de 350.000, de las cuales únicamente 98.000 contarían con registro pleno.El Presidente sostuvo que la entrega del 'Libro Blanco' no pretende convertir el pasado en un mecanismo de persecución política, sino permitir que las instituciones competentes determinen si existen responsabilidades.“Mirar hacia adelante no significa olvidar. Gobernar para el porvenir no implica cerrar los ojos frente a lo que ocurrió, ni convertir el pasado en una zona de impunidad", concluyó.