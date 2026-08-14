UNGRD entrega actualización oficial de víctimas y daños del terremoto

Balance nacional

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo, presentó el balance de afectaciones del terremoto cuyo epicentro fue en San José del Palmar (Chocó).Con corte a las 6:30 a. m. del 14 de agosto, estas son las cifras de la afectación:- 15 departamentos y 426 municipios afectados; 45.523 familias y 102.263 personas afectadas.- Población: 285 personas fallecidas, 3.975 heridas, 379 desaparecidas y 354 rescatadas.- Vivienda: 73.455 viviendas averiadas, 12.828 destruidas y 121 edificios colapsados.- Infraestructura y servicios: 240 centros de salud, 2.205 centros educativos, 1.208 centros comunitarios, 210 vías, 73 acueductos, 44 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y 5 aeropuertos afectados.- Animales: 169 rescatados y 247 afectados.La UNGRD continúa coordinando la respuesta y el seguimiento de las afectaciones.