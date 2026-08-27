Al menos 362 fallecidos y más de 1.400 desaparecidos por la masiva riada en Nepal y el Tíbet

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La masiva riada que impactó el distrito de Rasuwa, al norte de Nepal, en la frontera con la región autónoma del Tíbet (suroeste de China) deja por el momento un balance de 362 muertos y unos 1.400 desaparecidos reportados por las dos partes.