Inicio > China > Al menos 362 fallecidos y más de 1.400 desaparecidos por la masiva riada en Nepal y el Tíbet Al menos 362 fallecidos y más de 1.400 desaparecidos por la masiva riada en Nepal y el Tíbet By Excelsio Media on agosto 27, 2026 Also in China, mundo, Nepal, news, Tibet La masiva riada que impactó el distrito de Rasuwa, al norte de Nepal, en la frontera con la región autónoma del Tíbet (suroeste de China) deja por el momento un balance de 362 muertos y unos 1.400 desaparecidos reportados por las dos partes. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook