Inundación repentina causa severos daños en pueblos de Nepal

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Una devastadora inundación repentina arrasó con viviendas, carreteras e infraestructura en diversas localidades del distrito de Nuwakot, en Nepal.La crecida del río destruyó e inundó múltiples edificaciones residenciales y comerciales en las zonas ribereñas.Las áreas gravemente afectadas por el desastre alberga a cerca de 50,000 habitantes. Las imágenes captadas muestran la fuerza de las corrientes de agua y lodo cubriendo por completo las vías de acceso y comprometiendo las bases de varias estructuras en los poblados afectados.