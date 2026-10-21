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Pennsylvania offers free measles vaccines to fight the largest US outbreak in decades
Pennsylvania offers free measles vaccines to fight the largest US outbreak in decades

Pennsylvania offers free measles vaccines to fight the largest US outbreak in decades

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Pennsylvania health officials are offering free measles vaccinations at pop-up clinics across communities. While the outbreak may have peaked, officials warn that case trends can change and urge continued caution.

Excelsio Media

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