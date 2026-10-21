Inicio > news > Pennsylvania offers free measles vaccines to fight the largest US outbreak in decades Pennsylvania offers free measles vaccines to fight the largest US outbreak in decades By Excelsio Media on octubre 21, 2026 Also in news, Pennsylvania, United States Pennsylvania health officials are offering free measles vaccinations at pop-up clinics across communities. While the outbreak may have peaked, officials warn that case trends can change and urge continued caution. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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