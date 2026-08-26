¿Qué significa clanker? El nuevo insulto hacia los robots y la IA

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Seguro que has visto un robot de entregas rodando por la calle, has lidiado con un chatbot bancario o te has cansado de los videos generados 100% por inteligencia artificial. Para esa mezcla de frustración y rechazo ya existe una palabra: "clanker".En este video explicamos qué significa "clanker", de dónde surgió este término y por qué se está convirtiendo en la expresión favorita para nombrar el rechazo humano hacia la IA y la automatización.