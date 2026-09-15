Zelenski declara que Ucrania está dispuesta a pausar los ataques a infraestructura crítica si Rusia hace lo mismo

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, anunció que su gobierno está dispuesto a respaldar una propuesta impulsada por los Estados Unidos para el cese mutuo de los ataques dirigidos contra la infraestructura crítica.El mandatario ucraniano señaló que esta medida podría constituir el primer paso hacia una desescalada del conflicto militar, condicionado a que Rusia suspenda sus ofensivas contra la infraestructura ucraniana y Ucrania haga lo propio en respuesta. Zelenski afirmó que la capacidad de respuesta militar ucraniana contra la economía de guerra rusa ha generado presión sobre el Kremlin, aunque aclaró que hasta el momento no se observa una intención real por parte de Rusia de finalizar la guerra.No obstante, sostuvo que si los socios estadounidenses logran asegurar una disposición genuina, honesta y a largo plazo por parte de Rusia para detener la agresión, Ucrania ejecutará los pasos correspondientes hacia la desescalada.Asimismo, enfatizó que las negociaciones sobre el cese de ataques deben incluir de forma integral sectores clave como la infraestructura energética, las vías de transporte y el suministro de alimentos, exigiendo una solución sólida y duradera en el tiempo y no orientada a coyunturas electorales.Reporte original de Associated Press: Zelenskyy says Ukraine ready to halt critical infrastructure strikes if Russia does