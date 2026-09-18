Trump prohíbe el acceso a la Casa Blanca a tres grandes medios de comunicación

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El presidente Donald Trump anunció la prohibición de acceso a la Casa Blanca a tres importantes medios de comunicación: CNN, MSN y Politico, tras acusarlos de difundir lo que califica como "noticias falsas".A través de una publicación en redes sociales, el mandatario afirmó que las organizaciones de noticias no deberían publicar ficciones ni mentiras de forma constante, sugiriendo además que otros medios podrían enfrentar restricciones similares.Durante una comparecencia en el Despacho Oval, Trump sostuvo que estos medios publican deliberadamente cobertura negativa con el objetivo de perjudicar a los republicanos y a su administración. No obstante, al ser cuestionado por periodistas, admitió que no hubo un detonante específico para la medida tomada este día ni precisó qué artículos o reportajes motivaron la sanción.Esta decisión representa una escalada respecto a su primer mandato, en el cual se revocaron credenciales a periodistas individuales pero no a medios enteros. Adicionalmente, se informó que la agencia Associated Press fue retirada del grupo de prensa (press pool) y que la propia Casa Blanca asumió el control de la rotación de dicho grupo.Cuestionado sobre el momento en que se retirarán las credenciales físicas, Trump declaró no saberlo exactamente, pero enfatizó que desea que la restricción sea lo más amplia posible.