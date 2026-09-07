Explosión de pirotecnia en una iglesia de México deja al menos 10 muertos

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Una explosión masiva de pirotecnia almacenada junto a un templo religioso provocó la muerte de al menos 10 personas durante la celebración de una misa en la localidad de Santa María Canchesda.El siniestro se produjo a un costado de la zona donde el sacerdote oficiaba el servicio religioso. Una testigo presente relató que la detonación generó pánico generalizado entre los asistentes, quienes se agacharon ante el temor de que la estructura de la carpa colapsara sobre ellos. Al intentar evacuar el recinto, la aglomeración provocó empujones entre la multitud, ocasionando que varias personas resultaran pisoteadas en medio de la presencia de numerosos heridos en el exterior.El impacto destruyó estructuras temporales, puestos feriales y juegos mecánicos instalados en el atrio y plazas adyacentes, dejando escombros dispersos e instalándose un acordonamiento de seguridad por parte de las autoridades policiacas.Tras el incidente, feligreses locales se congregaron de rodillas frente al templo dañado para realizar oraciones.Reporte original de Reuters: Fireworks explosion at Mexico church kills at least 10