Un muerto y once heridos deja el atentado contra un puesto policial en Colombia

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El atentado con un coche bomba contra la estación de Policía del municipio colombiano de Los Patios, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, dejó una persona muerta y once heridas, dos de ellas policías, informaron este martes las autoridades. El vehículo cargado con explosivos detonó a las 11:15 de la noche del lunes (04:15 GMT del martes), según un comunicado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, capital de Norte de Santander, y área a la que pertenece Los Patios.