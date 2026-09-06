Zelenski recibe a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner en Ucrania

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, recibió en la ciudad de Kiev a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.Al momento del encuentro en un espacio público al aire libre, Zelenski saludó cálidamente con un abrazo y apretones de manos a los delegados norteamericanos. Posteriormente, el mandatario conversó de manera breve con Witkoff y Kushner rodeado de sus respectivos equipos de trabajo y personal de seguridad.Tras el saludo y los breves comentarios iniciales frente a reporteros e integrantes de la prensa presentes en el lugar, la comitiva encabezada por el presidente ucraniano y los funcionarios estadounidenses se dirigió al interior de un edificio gubernamental para continuar con la agenda prevista.Reporte original de Associated Press: Zelenskyy welcomes US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner to Ukraine