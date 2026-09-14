¿Te llegó dinero por error? Esto es lo que deberías hacer

No gastes el dinero

Cuidado con las estafas

¿Y si alguien te escribe directamente?

Guarda las pruebas

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Recibir una transferencia o un pago que no esperabas puede parecer una buena noticia, pero si el dinero no estaba destinado a ti, lo más prudente esEl primer paso es verificar la operación. Revisa el valor recibido, la fecha, el concepto o referencia de la transacción y, si la plataforma lo permite, los datos asociados al envío. No borres ni modifiques esa información: puede ser importante para demostrar qué ocurrió.Aunque el dinero aparezca disponible en tu cuenta, eso no significa necesariamente que puedas disponer de él. Si se trata de una transferencia equivocada, utilizarlo podría generar posteriormente un reclamo o una obligación de devolverlo.Tampoco conviene moverlo a otra cuenta, retirarlo en efectivo o enviarlo inmediatamente a alguien que te contacte diciendo que cometió un error.Una situación aparentemente sencilla puede convertirse en una modalidad de fraude. Por ejemplo, alguien podría enviarte dinero y después pedirte que lo devuelvas a, argumentando que esa es la de un familiar, una empresa o un nuevo número.Antes de hacer cualquier devolución, comunícate directamente con tu banco, billetera digital o plataforma de pagos utilizando sus canales oficiales. No utilices enlaces, números telefónicos o instrucciones enviados por la persona que reclama el dinero.La entidad financiera puede indicarte cómo proceder y, dependiendo del sistema utilizado, puede existir un mecanismo formal para reversar o gestionar la operación.Mantén la conversación, si es necesario, pero no compartas contraseñas, códigos de seguridad, datos de tarjetas ni información que permita acceder a tu cuenta.Si realmente hubo un error, la persona que envió el dinero también debería poder gestionar la situación con su banco o plataforma. Lo más seguro es que la devolución quede respaldada por el procedimiento oficial de la entidad.Conserva el comprobante de la transferencia, capturas de pantalla, mensajes y cualquier comunicación relacionada con el caso. Si tienes que explicar posteriormente lo sucedido, contar con esos registros puede ser importante.Recibir dinero por error no convierte automáticamente ese dinero en tuyo. La forma más segura de actuar es dejar que la entidad correspondiente determine cómo debe realizarse la devolución.