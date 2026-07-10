El Pentágono libera nuevos archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP)

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El Departamento de Guerra (Pentágono) publicó hoy el cuarto lote de documentos y videos desclasificados relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), en el marco del programa PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters).Esta nueva entrega, denominada Release 04, incluye 40 archivos: 14 documentos, 19 videos, 4 archivos de audio y 3 imágenes. Los materiales provienen de distintas agencias gubernamentales, entre ellas el Departamento de Guerra, NASA, CIA, FBI y el Departamento de Energía.Entre los registros destacados se encuentra un video infrarrojo captado en 2020 por un sensor a bordo de una plataforma militar estadounidense sobre el Océano Atlántico, que muestra un objeto con estructura de dos niveles.Según el informe adjunto de un tripulante naval, el objeto presentaba un color oscuro y dimensiones aproximadas de entre 12 y 15 pies de altura.El caso permanece clasificado como no resuelto por falta de datos suficientes para una identificación definitiva.La liberación se realiza de forma progresiva siguiendo una directiva del presidente Donald Trump para aumentar la transparencia en este tipo de expedientes.Los archivos están disponibles públicamente en el sitio oficial: https://www.war.gov/ufo/, donde los ciudadanos pueden consultar, filtrar y descargar los materiales de las diferentes tandas publicadas hasta la fecha.Las autoridades han subrayado que la mayoría de los casos analizados hasta ahora no presentan evidencia de tecnologías extraterrestres ni amenazas a la seguridad nacional, aunque varios incidentes continúan sin explicación debido a limitaciones en los datos disponibles.El gobierno invita a la comunidad científica y al público en general a analizar esta información.Esta es la cuarta entrega del programa PURSUE, que busca desclasificar de manera ordenada y progresiva los registros históricos y contemporáneos relacionados con UAP. Nuevos lotes se publicarán en las próximas semanas.