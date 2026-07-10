Los robots terrestres comienzan a reemplazar a los soldados en el frente de Ucrania

Del transporte al combate

El siguiente paso: enjambres de robots

Una nueva forma de hacer la guerra

La guerra en Ucrania está acelerando una transformación militar que hasta hace poco parecía propia de la ciencia ficción: un campo de batalla donde los robots asumen las misiones más peligrosas y reducen la exposición de las tropas humanas.Miles de robots terrestres no tripulados ya operan en la línea del frente en Ucrania, desempeñando tareas que van desde el transporte de suministros y la evacuación de heridos hasta operaciones de reconocimiento e, incluso, misiones de combate. El objetivo de los desarrolladores ucranianos es mucho más ambicioso: avanzar hacia un frente donde la presencia humana sea cada vez menor.De acuerdo con un reportaje publicado por, titulado, Ucrania ha convertido la necesidad en un motor de innovación. La creciente dificultad para mover soldados a través de zonas vigiladas constantemente por drones, minas y artillería ha impulsado el desarrollo acelerado de vehículos terrestres no tripulados (UGV, por sus siglas en inglés).Aunque la mayoría de estos robots cumple funciones logísticas, como entregar municiones, alimentos o retirar soldados heridos, algunos ya han sido equipados con torretas y ametralladoras controladas a distancia.Según describe, en febrero las autoridades ucranianas difundieron un video en el que uno de estos vehículos detectó mediante una cámara térmica a un soldado ruso durante la noche y abrió fuego de forma remota. Actualmente, estas plataformas siguen dependiendo de un operador humano para autorizar el uso de la fuerza, aunque ya incorporan funciones autónomas limitadas, como regresar automáticamente a la base cuando pierden la comunicación con su controlador.Los ingenieros ucranianos trabajan ahora en sistemas que permitan a un solo operador controlar simultáneamente varios robots conectados entre sí mediante redes de comunicación en malla (mesh). La idea es desplegar grupos coordinados de vehículos capaces de compartir información, distribuir tareas y operar con mayor independencia.La autonomía completa, sin embargo, sigue siendo un desafío técnico importante. A diferencia de los drones aéreos, los robots terrestres deben desplazarse por terrenos irregulares, esquivar obstáculos y operar con una visibilidad mucho más limitada, lo que dificulta la navegación automática.Expertos citados poradvierten que precisamente estas restricciones hacen que el desarrollo de robots terrestres plenamente autónomos avance a un ritmo más lento que el de los drones de combate.

La experiencia ucraniana está modificando la manera en que los ejércitos de todo el mundo observan la robótica militar. Si durante los primeros años del conflicto los drones dominaron la atención internacional, ahora los vehículos terrestres comienzan a ocupar un lugar estratégico en operaciones donde el riesgo para los soldados es extremadamente alto.



El uso de estas plataformas también responde a otro problema: la escasez de personal. Sustituir a un conductor o a un equipo de abastecimiento por un robot permite reducir bajas y mantener activas las operaciones logísticas incluso bajo fuego enemigo.



Más allá del conflicto actual, el desarrollo de estos sistemas anticipa un cambio profundo en la guerra moderna. La combinación de inteligencia artificial, control remoto y vehículos autónomos apunta hacia escenarios donde las máquinas asumirán una proporción creciente de las misiones de primera línea, mientras los operadores humanos supervisarán las operaciones desde posiciones más seguras.



Aunque la sustitución total de los combatientes humanos aún parece lejana, la evolución observada en Ucrania sugiere que el concepto del "frente robotizado" ya dejó de ser una hipótesis tecnológica para convertirse en una realidad en construcción.





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