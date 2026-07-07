Presidente electo De la Espriella suspende el empalme con el gobierno Petro

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El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció este martes que ha ordenado suspender de inmediato el proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro, al que calificó como “corrupto” y responsable de intentar “destruir a Colombia”.A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, De La Espriella indicó que instruyó al vicepresidente electo para que detenga las conversaciones de transición, argumentando que su deber es “proteger los intereses de la Nación” y garantizar “una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos”, sin legitimar lo que describió como un “desastre” ni el desconocimiento del orden constitucional.“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo”, escribió el mandatario electo.De la Espriella adelantó que en el transcurso de la mañana se dirigirá a la nación a través de sus redes sociales para explicar detalladamente las razones de esta decisión y las medidas que adoptará de inmediato. Cerró su mensaje con la frase “¡Firme por la Patria!”, eslogan de su movimiento Defensores de la Patria.Se espera que en las próximas horas tanto De la Espriella como voceros del gobierno actual ofrezcan mayores detalles sobre las implicaciones de esta decisión, a menos de un mes de la transmisión de mando prevista para el 7 de agosto.