Banco de la República sube la tasa de interés al 12%, busca contener la inflación

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La Junta Directiva del Banco de la República decidió este martes aumentar en 75 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, que pasó del 11,25% al 12%, con el objetivo de frenar las presiones inflacionarias y encauzar nuevamente la inflación hacia la meta del 3%.La decisión fue aprobada por mayoría. Cuatro de los siete miembros de la Junta votaron a favor del incremento de 75 puntos básicos, mientras que dos respaldaron una reducción de 50 puntos básicos y uno propuso mantener la tasa sin cambios.El banco central explicó que la medida responde al comportamiento reciente de la inflación, que ha mostrado una tendencia ascendente. En mayo, la inflación anual se ubicó en 5,8%, mientras que la inflación básica —que excluye alimentos y precios regulados— alcanzó el 6,0%, ambas muy por encima del objetivo de largo plazo.La autoridad monetaria también advirtió que las expectativas de inflación continúan elevadas. Aunque en junio las expectativas implícitas en el mercado de deuda pública registraron una corrección parcial, las diferentes mediciones permanecen significativamente por encima de la meta del 3% en todos los horizontes analizados.En materia de actividad económica, la Junta destacó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 2,2% anual durante el primer trimestre de 2026, superando el 2,0% registrado en el último trimestre de 2025. Asimismo, señaló que la demanda interna mantiene un ritmo de expansión superior al de la producción.El mercado laboral fue otro de los factores considerados en la decisión. Según cifras del DANE, la tasa de desempleo desestacionalizada se situó en 8,0% en mayo, uno de los niveles más bajos de los últimos años, mientras que los salarios continúan mostrando incrementos importantes.La Junta también tuvo en cuenta la persistente incertidumbre internacional, marcada por el conflicto en Medio Oriente, que sigue presionando los precios internacionales de los combustibles y los fertilizantes, así como por la volatilidad de los mercados financieros frente a las decisiones de política monetaria en las principales economías del mundo.El Banco de la República afirmó que el aumento de la tasa busca asegurar que la inflación retome una trayectoria descendente y reiteró que las próximas decisiones de política monetaria dependerán de la evolución de la economía y de la nueva información disponible.