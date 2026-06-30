Venezuela: Supervivientes denuncian lentitud en la ayuda - cifra de muertos supera los 1,700

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La cifra oficial de fallecidos a causa de los dos terremotos en Venezuela se ha elevado a más de 1,700 personas.Aunque no hay un registro definitivo de cuántos ciudadanos permanecen atrapados bajo las estructuras colapsadas, las plataformas digitales implementadas por la población para reportar a seres queridos muestran que cerca deAnte la magnitud de la tragedia, el coordinador humanitario residente de la ONU en el país informó que, mediante un acuerdo con las autoridades locales, se gestiona la adquisición deEn el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas, los equipos de emergencia lograron rescatar el lunes a un joven de 21 años que permaneció atrapado bajo los escombros de un edificio derrumbado durante 106 horas.No obstante, estos rescates exitosos son cada vez menos frecuentes, lo que ha incrementado la desesperación y frustración entre las familias afectadas; incluso, algunos residentes llegaron a bloquear el paso de la maquinaria pesada para exigir que las labores de remoción se enfoquen prioritariamente en la búsqueda de sus parientes desaparecidos.Como respuesta asistencial, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, indicó que se han habilitado 15 refugios temporales en las áreas de La Guaira y Puerto Cabello, incluyendo la reconversión de un campo de golf para albergar a cientos de damnificados que perdieron sus hogares.Por otra parte, la líder de la oposición, María Corina Machado, denunció desde Panamá que las autoridades venezolanas han impedido su retorno al país y las acusó de obstaculizar la ayuda humanitaria.Según Machado, el gobierno ha frenado las iniciativas de ciudadanos particulares dedicados a la distribución de alimentos y medicinas, ha retenido en los aeropuertos a delegaciones de rescate internacionales y ha entorpecido la cobertura de los profesionales de la información, advirtiendo que el bloqueo y la manipulación de los datos en este tipo de catástrofes incrementa el número de víctimas [00:50]. Las declaraciones institucionales del ejecutivo fueron emitidas a través de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.Reporte original de Reuters: Survivors decry slow aid as Venezuela quakes death toll tops 1,700